Où partir cet hiver ? voici les 18 nouvelles lignes Transavia au départ de France !

Au départ de Paris-Orly :

• Médine (nouveauté) : 2 vols par semaine (les mercredis et samedis), – 1er vol le 29/10/2025

• Istanbul (aéroport Sabiha Gokcen, nouveauté) : 1 vol par jour – 1er vol le 26/10/2025

• Amsterdam (prolongation) : 6 vols par semaine (les lundis, mardis, mercredis, jeudis, vendredis et dimanches),

• Munich (prolongation) : 4 vols par semaine (les lundis, jeudis, vendredis et dimanches),

• Sofia (prolongation) : 3 vols par semaine (les lundis, jeudis et dimanches),

• Bari (prolongation) : 4 vols par semaine (les lundis, jeudis, vendredis et dimanches),



Au départ de Nantes :

• Boa Vista (Cap Vert, nouveauté) : 1 vol par semaine (les lundis), – 1er vol le 27/10/2025

• ile de Sal (Cap Vert, nouveauté) : 1 vol par semaine (les lundis), – 1er vol le 27/10/2025



Au départ de Lyon :

• Praia (Cap Vert, nouveauté) : 1 vol par semaine (les dimanches), – 1er vol le 26/10/2025

• Médine (nouveauté) : 1 vol par semaine (les dimanches), – 1er vol le 26/10/2025

• Ile de Sal (Cap Vert, prolongation) : 1 vol par semaine (les dimanches),



Au départ de Marseille :

• Djeddah (nouveauté) : 1 vol par semaine (les jeudis), – 1er vol le 30/10/2025

• Médine (nouveauté) : 1 vol par semaine (les jeudis), – 1er vol le 30/10/2025

• Tel Aviv (nouveauté) : 2 vols par semaine (les mardis et dimanches), – 1er vol le 26/10/2025

• Praia (Cap Vert, nouveauté) : 1 vol par semaine (les samedis), – 1er vol le 01/11/2025

• Le Caire (prolongation) : 1 vol par semaine (les vendredis),

• Funchal (Madère, prolongation) : 1 vol par semaine (les vendredis),



Au départ de Bordeaux :

• Hurghada (nouveauté) : 1 vol par semaine (les vendredis), – 1er vol le 31/10/2025

• Boa Vista (Cap Vert, nouveauté) : 1 vol par semaine (les lundis), – 1er vol le 27/10/2025

• ile de Sal (Cap Vert, nouveauté) : 1 vol par semaine (les lundis), – 1er vol le 27/10/2025



Au départ de Toulouse :

• Boa Vista (Cap Vert, nouveauté) : 1 vol par semaine (les vendredis), – 1er vol le 31/10/2025

• Ile de Sal (Cap Vert, nouveauté) : 1 vol par semaine (les vendredis), – 1er vol le 31/10/2025

• Tel Aviv (nouveauté) : 1 vol par semaine (les lundis), – 1er vol le 27/10/2025

• Médine (nouveauté) : 1 vol par semaine (les mardis), –1er vol le 28/10/2025

• Djeddah (nouveauté) : 1 vol par semaine (les mardis), – 1er vol le 28/10/2025