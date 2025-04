Démission des administrateurs : que se passe-t-il au Cediv Travel ? [ABO]

"Nous savons qu'il faut être plutôt d'accord avec la Présidente"

"mais elle reste très accessible et disponible".

"Nous avons eu des engueulades mémorables, on connaît tous le tempérament d'Adriana, ce n'est pas nouveau

Bien sûr qu'en deux décennies, nous nous sommes engueulés sur des sujets, mais nous arrivions à avancer, et après c'était fini. Ce caractère a permis au CEDIV d'être là où il est aujourd'hui. Mais, aujourd'hui, nous sommes arrivés à un point où nous ne voulons pas être juste une chambre d’enregistrement. Ce que nous voulons c'est déclencher un petit électrochoc chez la Présidente, car notre volonté n'est pas de détruire le CEDIV."

Intellectuellement, elle sait qu'elle doit préparer la suite, mais émotionnellement, elle ne l'a pas intégré. L'idée était de l'aider à se décharger de tout ça, en restant dans le réseau comme une boussole"

Mais il y a beaucoup d'affect."

Adriana Minchella, pour ceux qui la côtoient connaissent son dynamisme et aussi son fort caractère :sourit un adhérent pour résumer," ajoute Pierre Doucet, ancien administrateur du CEDIV.Ce que confirme aussi Stéphane Fulcrand : "martèle-t-il.En toile de fond s'inscrit la question de la succession d' Adriana Minchella. Elle a fondé le CEDIV il y a plus de 20 ans, devenu aujourd'hui CEDIV Travel. Un réseau, pour lequel elle mouille la chemise, et qui est à son image avec une forte personnalité. Un lien fort qu'elle a tissé, et qui sera dur à dénouer.analyse un observateur. "