Voyamar : "Aujourd'hui nous pouvons prévoir l'été 2021" selon Aurélien Aufort

TourMaG.com - 2020 étant bientôt terminée et sera quasi nulle, vous travaillez sur la production 2021 ?



Aurélien Aufort : Oui, nous voulons que la production soit adaptée à ce que les clients demanderont, à savoir des destinations assez proches de la France.



C'est notre vision. Je suis assez positif sur l'année prochaine, car 2020 a été tellement mauvaise, que nous ne pouvons faire que mieux.



En fait, nous n'avons pas pu nous préparer pour l'été 2020, notre production n'était pas adaptée. Nous n'avons pas pu concurrencer la France, c'était très compliqué. Les incertitudes sur les tests, les frontières européennes, tous ces sujets n'existeront pas en 2021.



La position des pays européens sera plus claire, je suppose. Notre stratégie est de nous réengager sur la partie Grèce, avec Héliades et Voyamar. Nous croyons dans la Grèce en 2021. C'est une destination proche, elle a été dynamique l'été dernier et elle est sécurisante d'un point de vue sanitaire.



TourMaG.com - La France va-t-elle avoir une place à part ?



Aurélien Aufort : Nous n'allons pas travailler sur la France, car ce n'est pas notre métier. Vous avez des acteurs très solides, comme Belhambra, le Club Med, etc. Je ne vois pas ce que nous pouvons apporter sur la France, même si avec notre package dynamnique nous pouvons la faire.



La Corse restera aussi un point fort, nous aurons des hôtels sur l'Île de Beauté.



Nous allons axer notre production sur l'Europe, avec l'Espagne, l'Italie, et le bassin méditerranéen, avec la Tunisie. Nous allons mettre le paquet sur ces destinations, avec une offre flexible, francophone et qualitative.



Nous voulons développer nos clubs. Nous sommes en phase de négociations pour ouvrir 4 ou 5 villages-clubs supplémentaires, soit un par destination proche que sont l'Espagne, l'Italie en Croatie et Grèce, pour Voyamar.



Aujourd'hui nous pouvons prévoir l'été 2021. Les Français auront envie de voyager. Ils choisiront la facilité, la sécurité et la proximité. Sur la partie circuit ce sera pareil, nous allons viser l'Europe et le bassin méditerranéen.



TourMaG.com - Donc l'objectif pour Voyamar est d'être perçu comme un tour-opérateur spécialiste de l'Europe ?



Aurélien Aufort : Nous avons toujours eu une production européenne, mais nous voulons l'augmenter, notamment par une offre hôtelière plus complète.



Je pense aussi que le redémarrage se fera par l'hébergement. Demain, les clients ne vont pas plébisciter les circuits. Partir dans un bus en 2021 ne va malheureusement pas attirer les foules.



Nous pensons que l'année prochaine, les Français auront besoin de partir et qu'ils choisiront un vol puis un hôtel, avec une organisation qui s'occupe de tout ça.