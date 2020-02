Héliades, Voyamar, Soléa... les TO du groupe Marietton ont les dents qui rayent le parquet !

TourMaG.com - Quelles sont les destinations qui tirent leur épingle du jeu ?



Aurélien Aufort : Sur la partie circuit l'Amérique du Nord cartonne, l'Europe qui enregistre l'une des plus fortes croissances et l'Afrique Australe. L'Afrique du Sud est une de nos destinations phares et fait partie de notre top 5.



Et puis l'Egypte prend de l'ampleur et la Tunisie poursuit sur sa lancée.



TourMaG.com - Côté Clubs, est-ce que d'autres ouvertures se profilent ?



Aurélien Aufort : Nous avons 6 Naya Clubs en Méditerranée (Croatie, Crète, Sardaigne, Majorque, Djerba et Hammamet). Nous prévoyons d'autres ouvertures en Europe, et nous nous posons la question du long-courrier....



TourMaG.com - Quelles sont les autres nouveautés pour la production Voyamar ?



Aurélien Aufort : Nous allons développer les autotours en ligne. Le but est de proposer un inventaire conséquent sur de nombreuses destinations, avec le tout en ligne pour permettre aux agences de réaliser des autotours facilement : conception, devis et confirmation.



Nous allons également travailler sur la Laponie en Hiver en collaborant notamment avec les anciens clubs Jet tours sur la destination.