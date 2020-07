Le Centre-Val de Loire, au Jardin de la France et de ses châteaux Une région riche en forêts, parcs naturels et jardins magnifiques

La région Centre-Val de Loire est la terre choisie des châteaux royaux, fabuleux héritage des rois de France amoureux du Val de Loire et de sa Touraine. Aux côtés des forteresses médiévales puis des domaines royaux, de nombreux châteaux de tuffeau, la « pierre de lumière », se sont édifiés à l'initiative des grands personnages du royaume et de la noblesse de cour. Au cœur de la France, cette région est riche en forêts, parcs naturels et en jardins magnifiquement élaborés, le Centre et son Val de Loire représentant le « Jardin de la France ».

Rédigé par Michèle SANI le Dimanche 19 Juillet 2020

Depuis l'an 2000, sur une de distance de 280 km, de Sully-sur-Loire (Loiret) à Chalonnes-sur-Loire (Anjou), le Val de Loire est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. Cette reconnaissance en fait le plus grand site français listé.



L’UNESCO met ici à l’honneur tout un territoire au riche patrimoine culturel. Blois, Orléans, Tours, Chinon, Saumur, villes d’art et d’histoire, et les prestigieux symboles de la Renaissance et du siècle des Lumières, Chambord, Chenonceau, l’Abbaye Royale de Fontevraud et tant d'autres.



Les châteaux de la Loire forment un tout, devenu une marque, une destination particulière pour une histoire extraordinaire, celle des Rois de France.



Sur les six départements de la région, 860 châteaux auraient été recensés. 120 sont ouverts au public. Le plus grand nombre se trouve dans le Val de Loire, qui traverse une partie des anciennes provinces soit, d’amont en aval, le Loiret, le Loir-et-Cher et l’Indre-et-Loire.



Il serait vain de citer tous ces sites historiques. Voici quelques escales faites au long de la Loire à la rencontre de quelques-uns de ses sites les plus célèbres... ou pas.



Composée de six départements s'étendant du bassin parisien aux premiers contreforts du Massif Central, la région Centre-Val de Loire est traversée d'Est en Ouest par la Loire. Ses départements sont le Cher, l'Eure-et-Loir, l'Indre, l'Indre-et-Loire, le Loir-et-Cher et le Loiret.



A savoir : historiquement, la région Centre-Val de Loire regroupe trois provinces : l’Orléanais (Loiret, Eure-et-Loir, Loir-et-Cher), le Berry (Cher et Indre) et la Touraine (Indre-et-Loire).

Le Loiret, capitale Orléans Indissociable de son fleuve, la Loire, dont le tracé est inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, et de sa rivière, le Loiret, Orléans est la capitale régionale de la région Centre-Val de Loire.



A la croisée de la Sologne, de la Beauce, du Gâtinais, du Val de Loire et de ses châteaux royaux, la Cité johannique (en référence à Jeanne d'Arc) possède de multiples atouts historiques et patrimoniaux.



On ne peut en effet parler d’histoire ici sans évoquer Jeanne d’Arc qui libéra Orléans des Anglais en 1429.



Tous les mois de mai, la ville commémore sa libératrice lors des « fêtes de Jeanne d’Arc ». Cette manifestation qui fêtait en 2019 son 590e anniversaire, est inscrite, depuis 2018, à l'Inventaire national du Patrimoine culturel immatériel. Une reconstitution de la maison dans laquelle elle a séjourné durant la bataille présente des expositions multimédias retraçant sa vie.



A 45 minutes au sud d’Orléans, derrière son imposante silhouette médiévale entourée de douves, le château de Sully-sur-Loire. Durant quatre siècles, il resta dans la même famille.



Propriété du département du Loiret depuis 1962 et classé Monument historique, il explore l’histoire de France et la vie des illustres personnages qui s’y sont rendus : Jeanne d’Arc, le duc de Sully, Louis XIV, Voltaire…



Habité depuis plus de 350 ans, le château de la Ferté-Saint-Aubé est une demeure privée du 17e siècle. On visite librement ses pièces meublées réparties sur trois étages, son grenier (exposition de poupées de porcelaine et de jouets anciens), ses écuries.



A savoir : au cœur des 40 hectares de parc, des jeux de jardin, une petite ferme avec des animaux miniatures et le village de Jolibois aux petites maisons en bois pour les enfants.

L’abbaye de Fleury à Saint-Benoit-sur-Loire, un haut lieu de la spiritualité Construit au 13e siècle entre Chambord et Orléans, le château de Meung réserve une belle surprise au visiteur : la vie quotidienne des temps passés, plus de 20 pièces meublées, 2 000 objets mis en situation et un parcours en odorama.



Du superbe grenier aux sombres souterrains, de la chapelle néoclassique aux salles de bains du 18e siècle, sur les traces de Louis XI, François Ier, Jeanne d’Arc et François Villon qui séjourna dans les prisons du château… Immersion historique garantie.



Nichée dans un méandre de la Loire, l’abbaye de Fleury à Saint-Benoit-sur-Loire est un haut lieu de la spiritualité et l’un des plus beaux joyaux de l’architecture romane.



Dans la crypte, une châsse conserve les précieuses reliques de Saint-Benoît dont la règle rythme aujourd'hui encore la vie d'une communauté de moines.



A savoir : messes en chants grégoriens ouvertes au public à midi en semaine, à 11h dimanche et les jours de fête.



Tourisme Loiret a mis en place une démarche visant à guider les visiteurs et à mettre en lumière cette campagne aux villages dotés d'un patrimoine architectural préservé et homogène : signalétique à l'entrée des « Villages de caractère du Loiret » et panneaux explicatifs sur place.

Loir-et-Cher, capitale Blois Des troglos du Vendômois aux coteaux viticoles de la Vallée du Cher, des châteaux des bords de Loire aux forêts de Sologne, le Loir-et-Cher étonne, séduit.



Et s’il fallait s’arrêter sur 5 « incontournables », ce serait le château royal de Blois, le domaine de Chambord, le domaine de Chaumont-sur-Loire, le château de Cheverny et le Zoo Parc de Beauval (sur lequel nous reviendrons dans un prochain article).



Le château aux quatre colonnes de Blois est singulier. Les maîtres du lieu n'ont eu de cesse de le faire évoluer afin de s'adapter aux goûts des différentes époques, sans jamais détruire les traces du passé.



Quant aux aux châteaux de Chambord, Cheverny et Chaumont-sur-Loire, ils étaient les favoris des rois de France durant la Renaissance.



Implanté au cœur du plus vaste parc forestier clos d’Europe, Chambord, le plus grand et certainement le plus impressionnant des châteaux de la Loire, fut imaginé par François Ier sur qui planait l’ombre de Léonard de Vinci.



Son domaine est un parc bien peuplé. La véritable passion de François Ier était la chasse. Il en reste 5 550 hectares de forêts et de terrains peuplés par des gibiers d’exception, cerfs, sangliers et autres mouflons…



Chambord se visite libre ou avec guide, tablette « histopad », visites familiales.



Le saviez-vous ? : François Ier fit construire une demeure exceptionnelle, mais il n’eut pas le temps d’en profiter. Il ne passa à Chambord que 72 nuits en 32 ans de règne.



Le château de Cheverny inspira Hergé. Situé à 30 minutes de ses célèbres voisins, Chambord et Chaumont-sur-Oise, il est considéré comme le mieux meublé des châteaux de la Loire.



La raison ? Habité depuis six siècles par la même famille, bien décidée à perpétuer le charme des lieux. A l’extérieur, il faut voir le potager bouquetier et au cœur du jardin des apprentis, un parterre de 100 000 tulipes avec un labyrinthe et son panorama exceptionnel sur la Loire.

Touraine, « le Jardin de la France », capitale Tours (Indre-et-Loire) L'Indre-et-Loire correspond à l’ancienne Touraine, idéalement située au cœur d’un espace patrimonial exceptionnel.



La ville de Tours est la capitale historique du Val de Loire et l’actuelle métropole régionale.



Son musée des Beaux-Arts compte parmi les musées les plus importants de France. Installé dans l’ancien palais des Archevêques de Tours, ouvert sur un jardin à la française, à l’ombre d’un cèdre classé « Arbre remarquable de France», il possède entre autres, la plus grande collections de Primitifs italiens après le Louvre.



Mérite une visite : réaménagé dans l'ancienne abbaye Saint-Julien de Tours, le musée du Compagnonnage présente des collections exceptionnelles. Chefs-d'œuvre collectifs du 19e siècle, chefs-d'œuvre de patience, attributs des Compagnons (cannes, gourdes, couleurs), outils, archives, traditions et œuvres des Compagnons du tour de France, depuis leurs origines jusqu'à nos jours.



A la Renaissance c’est en Touraine qu’est née l’importante tradition des parcs et jardins. Les châteaux se sont alors ouverts sur de vastes domaines naturels, avec de véritables salons extérieurs.



Dégagés de tout impératif défensif, les puissants et les fortunés rivalisèrent alors d’imagination pour doter leurs châteaux de magnifiques parcs et jardins, pour en faire ce que l’on appelle désormais « Le jardin de la France ».

d'Amboise allie une puissance encore médiévale aux finesses de la Renaissance.



Voisin immédiat du château d’Amboise, le château du Clos Lucé est un voyage dans le temps.



Son histoire commence en 1214. Il appartient alors à la famille d’Amboise et deviendra la résidence de plaisance des Rois de France. François Ier et Louise de Savoie inviteront Léonard de Vinci à Amboise.



Passionné par le talent de Léonard de Vinci, le roi le nommera « Premier peintre, ingénieur et architecte du Roi ». Il lui offrira la jouissance du Clos Lucé. Léonard de Vinci y séjournera les trois dernières années de sa vie en travaillant sur de nombreux projets pour le roi de France.



Le saviez-vous ? Un souterrain reliant le Château du Clos Lucé et le Château royal d’Amboise permettait aux deux hommes de se rejoindre quotidiennement.



Chenonceau qui enjambe le Cher est aussi appelé « Château des Dames » car construit et décoré et habité par des femmes.



Bâti par Katherine Briçonnet en 1513, décoré et sublimé par Diane de Poitiers et Catherine de Médicis, préservé par Louise de Lorraine, il fut sauvé pendant la Révolution par Mme Dupin. Chenonceau est le monument historique privé le plus visité de France, dans le top 10 des châteaux européens.



Construit sur une île au milieu de l’Indre, le château d’Azay-le-Rideau est considéré comme l'un des joyaux architecturaux les plus harmonieux du Val de Loire.



Le Val de Loire compte parmi ses trésors quelques édifices médiévaux, dont la cité royale de Loches. Édifiée sur un éperon rocheux, cette cité fortifiée se compose d’un impressionnant donjon et d’un logis royal. Haut de 37 mètres, le donjon constitue un chef-d’œuvre de l’architecture militaire du XIe siècle.



Pour toutes informations pratiques , circuits, visites, hébergements (hôtels, gîtes en location, hébergements insolites, hôtellerie de plein air) : Edifié sur un éperon rocheux toisant la ville, le châteauallie une puissance encore médiévale aux finesses de la Renaissance.Voisin immédiat du château d’Amboise,est un voyage dans le temps.Son histoire commence en 1214. Il appartient alors à la famille d’Amboise et deviendra la résidence de plaisance des Rois de France. François Ier et Louise de Savoie inviterontà Amboise.Passionné par le talent de Léonard de Vinci, le roi le nommera « Premier peintre, ingénieur et architecte du Roi ». Il lui offrira la jouissance du Clos Lucé. Léonard de Vinci y séjournera les trois dernières années de sa vie en travaillant sur de nombreux projets pour le roi de France.Un souterrain reliant le Château du Clos Lucé et le Château royal d’Amboise permettait aux deux hommes de se rejoindre quotidiennement.qui enjambe le Cher est aussi appelé « Château des Dames » car construit et décoré et habité par des femmes.Bâti par Katherine Briçonnet en 1513, décoré et sublimé par Diane de Poitiers et Catherine de Médicis, préservé par Louise de Lorraine, il fut sauvé pendant la Révolution par Mme Dupin. Chenonceau est le monument historique privé le plus visité de France, dans le top 10 des châteaux européens.Construit sur une île au milieu de l’Indre, leest considéré comme l'un des joyaux architecturaux les plus harmonieux du Val de Loire.Le Val de Loire compte parmi ses trésors quelques édifices médiévaux, dont laÉdifiée sur un éperon rocheux, cette cité fortifiée se compose d’un impressionnant donjon et d’un logis royal. Haut de 37 mètres, le donjon constitue un chef-d’œuvre de l’architecture militaire du XIe siècle., circuits, visites, hébergements (hôtels, gîtes en location, hébergements insolites, hôtellerie de plein air) : www.valdeloire-france.com/loire-chateaux

Noël au pays des châteaux



Le « Noël au pays des châteaux » en Touraine est construit comme un itinéraire reliant les célèbres châteaux de la Loire autour de grandes thématiques emblématiques des fêtes de Noël.



Chaque château s’empare d’un thème différent, mais tous ont un même objectif : mettre des étoiles dans les yeux des enfants comme des plus grands !



Du 7 décembre au 5 janvier, parcours accessibles tous les jours, y compris hors des périodes de vacances scolaires.



www.touraineloirevalley.com/decouvrir/chateaux-de-la-loire/noel-au-pays-des-chateaux/ Amboise, Azay-le-Rideau, Chenonceau, Chinon, Langeais, Loches, Villandry, etc. De début décembre à début janvier, quelques uns des plus grands châteaux de la Loire célèbrent l’esprit des fêtes de fin d’année à travers d’exceptionnels parcours de visite et d'animations.Le « Noël au pays des châteaux » en Touraine est construit comme un itinéraire reliant les célèbres châteaux de la Loire autour de grandes thématiques emblématiques des fêtes de Noël.Chaque château s’empare d’un thème différent, mais tous ont un même objectif : mettre des étoiles dans les yeux des enfants comme des plus grands !Du 7 décembre au 5 janvier, parcours accessibles tous les jours, y compris hors des périodes de vacances scolaires.

Les 6 marques de Centre-Val de Loire Tourisme - Touraine : la marque « Touraine Loire Valley » est la propriété exclusive du département d’Indre-et-Loire ;



- Val de Loire : la gestion marketing a été pendant de nombreuses années le fruit d’une étroite collaboration entre la Région et les trois départements du Loiret, du Loir-et-Cher et de la Touraine. Elle dépasse les frontières régionales en étant désormais partagée avec la région des Pays de la Loire ;



- Les châteaux de la Loire (sous l'égide de la Mission Val de Loire et à l’initiative des Régions Centre et Pays de la Loire) : 21 grands sites du Val de Loire se sont engagés en 2007 dans une démarche d’excellence ;



- La Loire à vélo ;



- Berry Province ;



- La Sologne : à cheval sur 3 départements (le Cher, le Loir-et-Cher, et le Loiret) la Sologne n’avait pas pu s’organiser pour communiquer sous un étendard unique. C’est désormais chose faite avec la création de la marque.

Retrouvez tous les articles dédiés à la Région Centre-Val de Loire en cliquant ici.

Publié par Michèle Sani Journaliste - TourMaG.com

Voir tous les articles de Michèle Sani Publié par Michèle Sani



