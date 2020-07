Centre-Val de Loire, pour une évasion verte à deux heures de Paris

Pour plus d’infos

D'une superficie de 166 000 hectares, le Parc Naturel Régional de la Brenne est une terre sauvage parsemée de près de 3 000 étangs, de marais, de roselières, de landes, de prairies et de bois et de bruyères.Il est l’un des fleurons de la biodiversité en France et une destination rêvée pour les amateurs de botanique et d'ornithologie.Il abrite 367 espèces d’oiseaux dont 150 espèces nicheuses, 100 000 tortues Cistude (à ne pas ramasser), 1 600 espèces végétales dont les orchidées sauvages et des milliers d’insectes et d’animaux…Il attire chaque année des milliers de naturalistes et de visiteurs à la recherche d’un cadre naturel authentique.Il se visite à pied, à vélo (12 circuits jalonnés), à cheval (nombreux accompagnateurs équestres).Accompagnés par des guides expérimentés, plus de 250 sorties sont proposées : observation d’oiseaux, d’animaux et d’insectes, initiation à la botanique, activités ludiques pour les enfants…: la Maison de la Nature et de la Réserve à Saint-Michel-en-Brenne, et la Maison du Parc, située au hameau du Bouchet, à Rosnay. Elles donnent toutes les informations et proposent des expositions et (à la Maison du Parc) un espace de dégustation de produits du terroir.Le Parc Naturel de la Brenne accueille le zoo le plus vaste de France. Entre Châtillon-sur-Indre et Azay-le-Ferron (Indre), il appartient au Muséum national d’histoire naturelle qui en a fait une réserve et un centre de reproduction pour les animaux des Parcs Zoologiques de Paris et de la Ménagerie du Jardin des Plantes. L’espace permet d’accueillir, dans les meilleures conditions, des animaux vivant en hardes ou en meutes.Plus d'infos sur : www.zoodelahautetouche.fr/