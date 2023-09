Voyage en pleine nature, dans le Parc naturel régional de la Brenne Les étangs de la Brenne, une villégiature agréable pour les touristes et... les oiseaux

L’automne est la saison idéale pour investir le Parc naturel régional de la Brenne, ce marais situé dans l’Indre. Les pêcheurs vident les étangs de leurs poissons et les oiseaux d’Europe du Nord s’y arrêtent dans leur migration au sud. Une double opportunité de balades et d’observations animales, à 3h15 de Paris.



Rédigé par Jean-François RUST le Vendredi 15 Septembre 2023

Etang Jacquet, un matin d’octobre. Dans la rosée et la brume flottante, le plan d’eau connait ce jour là une animation « anormale ».



Habillés de cuissardes, des hommes et des femmes déroulent en arc de cercle un large filet (le trémail) au milieu de l’étang.



Mission : capturer le maximum de poissons, carpes, brochets, perches, tanches… Ainsi va la tradition en Brenne, plateau argileux sur lequel les moines et les seigneurs ont fait creuser des étangs au 12e s. pour élever du poisson et nourrir la population.



Chaque automne, le même rituel se répète sur une partie des 3 000 plans d’eau. On ouvre d’abord la bonde d’un étang, histoire de baisser son niveau, en transférant l’eau dans l’étang voisin. Puis on déploie le filet pour récupérer le poisson piégé.



D’abord les gros. Paniqué, le fretin se débat dans les mailles à mesure que le filet se referme. Les espèces finiront dans des bacs, attrapées à la main et triées.



Puis, c’est le second « coup de pêche ». Avec une maille plus fine, un autre filet piège gardons et… poissons chats, la plaie des pisciculteurs - invasifs, ils finiront en nourriture animale.



Les carpes sont vendues en France pour la consommation. Brochets, tanches et sandres aussi, de même qu’à des associations de pêche, pour ensemencer d’autres étangs et rivières du pays.



Pour assister à cette tradition spectaculaire, il suffit de s’informer auprès du , un matin d’octobre. Dans la rosée et la brume flottante, le plan d’eau connait ce jour là une animation « anormale ».Habillés de cuissardes, des hommes et des femmes déroulent en arc de cercle un large filet (le trémail) au milieu de l’étang.Mission : capturer le maximum de poissons, carpes, brochets, perches, tanches… Ainsi va la tradition ensur lequel les moines et les seigneurs ont fait creuser des étangs au 12e s. pour élever du poisson et nourrir la population.Chaque automne, le même rituel se répète sur une partie des. On ouvre d’abord la bonde d’un étang, histoire de baisser son niveau, en transférant l’eau dans l’étang voisin. Puis on déploie le filet pour récupérer le poisson piégé.D’abord les gros. Paniqué, le fretin se débat dans les mailles à mesure que le filet se referme. Les espèces finiront dans des bacs, attrapées à la main et triées.Puis, c’est le second « coup de pêche ». Avec une maille plus fine, un autre filet piège gardons et… poissons chats, la plaie des pisciculteurs - invasifs, ils finiront en nourriture animale.Les carpes sont vendues en France pour la consommation. Brochets, tanches et sandres aussi, de même qu’à des associations de pêche, pour ensemencer d’autres étangs et rivières du pays.Pour assister à cette tradition spectaculaire, il suffit de s’informer auprès du Parc naturel régional de la Brenne. Les dates de pêche sont connues à l’avance.

Le Parc naturel régional de la Brenne, pour observer les oiseaux Autres articles Centre-Val de Loire, pour une évasion verte à deux heures de Paris

Indre : à la découverte de la Brenne, pays des oiseaux migrateurs observer de près les oiseaux.



Sur les quasi 200 000 ha du territoire, des milliers s’y retrouvent à l’arrière-saison. Certains passent l’année, d’autres restent le temps d’un hivernage ou font simplement halte sur la route d’un sud plus clément, dans la péninsule ibérique ou en Afrique du Nord.



La porte d’entrée pour connaitre les points et sentiers d’observation est, là encore, le Parc naturel régional.



Découvertes nature, animations, sorties accompagnées, circuits pédestres ou à vélo… les possibilités sont nombreuses.



Chaque année entre octobre et janvier, des dizaines de milliers d’ornithologues amateurs ou d’amoureux de nature viennent se délecter du spectacle. Comme celui qu’offre l’étang des Essarts.



Situé dans la réserve naturelle de Chérine - autre point d’accueil -, il est équipé d’une cabane d’observation. Avec une bonne paire de jumelles et de la patience, il serait surprenant de ne pas y voir hérons, grandes aigrettes, foulques macroules, grèbes huppées, voire même le rare canard « nette rousse », à tête orange et bec rouge.



Lire aussi : Tourisme : que faire, voir, visiter dans l’Ouest de la France ? Mais si l’on vient en Brenne en automne, c’est aussi pourSur les quasi 200 000 ha du territoire, des milliers s’y retrouvent à l’arrière-saison. Certains passent l’année, d’autres restent le temps d’un hivernage ou font simplement halte sur la route d’un sud plus clément, dans la péninsule ibérique ou en Afrique du Nord.La porte d’entrée pour connaitre les points et sentiers d’observation est, là encore, le Parc naturel régional.Découvertes nature, animations, sorties accompagnées, circuits pédestres ou à vélo… les possibilités sont nombreuses.Chaque année entre octobre et janvier,viennent se délecter du spectacle. Comme celui qu’offreSitué dans la réserve naturelle de Chérine - autre point d’accueil -, il est équipé d’. Avec une bonne paire de jumelles et de la patience, il serait surprenant de ne pas y voir, voire même le rare, à tête orange et bec rouge.

Jusqu’à 4 000 grues cendrées en hiver Derrière les roselières, les touradons (nom local des touffes d’herbe) et les buttons (petites éminences de grès), ainsi que les étangs Massé, de Montiacre, du Blizon ou Foucault, offrent de multiples possibilités de guet, selon l’heure et la météo.



Le territoire n’étant pas constitué que d’eau, la faune terrestre s’épanouit aussi. Notamment au sud, dans la Petite Brenne, où la forêt et la lande concurrencent les étangs.



L’occasion d’apercevoir biches, chevreuils, cerfs, sangliers ou ragondins. Le grand spectacle à ne pas rater est toutefois celui des grues cendrées.



Chaque automne, dans leur transhumance du nord de l’Europe vers l’Espagne - elles filent le plus souvent en Estrémadure -, des milliers d’entre elles se posent en Brenne. Jusqu’à 4 000, selon les années, y passent même l’hiver.

Une villégiature agréable



Corps fuselés, cous tendus et ailes ouvertes, elles tournoient en poussant des « croh ! croh ! » rauques et sonores, avant de se poser près de champs de maïs - elle dévorent les grains abandonnés après la récolte.



A l’œil nu et encore plus aux jumelles, le spectacle est fascinant.



Plus grand oiseau d’Europe occidentale, la grue mesure jusqu’à 1,30 m. En vol, elle déploie des ailes de 2,30 m d’envergure. Si on les rate en automne, il est possible de les voir en février ou en mars, de retour d’hivernage.



En levant la tête, il n’est pas rare d’apercevoir des groupes de 300 à 400 grues cendrées filant cette fois vers le nord. Certaines décident de se reposer autour des étangs de la Brenne... une villégiature agréable pour les touristes comme pour les oiseaux.



Lire aussi : Val de Loire : un Noël au pays des châteaux A l’occasion de sorties organisées par le Parc naturel régional, on peut s’en approcher. On les entend d’abord dans le ciel.Corps fuselés, cous tendus et ailes ouvertes, elles tournoient en poussant des «» rauques et sonores, avant de se poser près de champs de maïs - elle dévorent les grains abandonnés après la récolte.A l’œil nu et encore plus aux jumelles, le spectacle est fascinant.Plus grand oiseau d’Europe occidentale, la grue mesure jusqu’à 1,30 m. En vol, elle déploie des ailes de 2,30 m d’envergure. Si on les rate en automne, il est possible de les voir en février ou en mars, de retour d’hivernage.En levant la tête, il n’est pas rare d’apercevoir des groupes de 300 à 400 grues cendrées filant cette fois vers le nord. Certaines décident de se reposer autour des étangs de la Brenne...

Pratique Maison du Parc naturel régional de Brenne

Le Bouchet

02 54 28 12 12

parc-naturel-brenne.fr

La Brenne est depuis 1990 sous la protection d’un parc naturel régional. La Maison du Parc distille quantité d’informations pratiques. Boutique et espace dégustation.



Maison de la nature et de la réserve naturelle de Chérine

Saint-Michel-en-Brenne

02 54 28 11 02

maison-nature-brenne.fr

Espace d’accueil et d’information, librairie « nature »... Expositions permanentes et animations tous publics. Location de jumelles. Etang et observatoire.



Maison d’hôtes du Domaine de la Crapaudine

Rosnay

07 86 87 18 50

domaine-de-la-crapaudine.fr

Au cœur du village, dans une demeure des 17e et 18e s. restaurée, quatre chambres d’hôtes et un gîte, aménagé dans les anciennes écuries. Table d’hôtes.



Espace restauration de la Maison du Parc naturel régional

Rosnay

02 54 28 53 02

Bonne cuisine régionale simple. Réservation conseillée. Le Bouchet02 54 28 12 12La Brenne est depuis 1990 sous la protection d’un parc naturel régional. La Maison du Parc distille quantité d’informations pratiques. Boutique et espace dégustation.Saint-Michel-en-Brenne02 54 28 11 02Espace d’accueil et d’information, librairie « nature »... Expositions permanentes et animations tous publics. Location de jumelles. Etang et observatoire.Rosnay07 86 87 18 50Au cœur du village, dans une demeure des 17e et 18e s. restaurée, quatre chambres d’hôtes et un gîte, aménagé dans les anciennes écuries. Table d’hôtes.Rosnay02 54 28 53 02Bonne cuisine régionale simple. Réservation conseillée.

Lu 138 fois

Notez



Dans la même rubrique : < > Un été 2023 au beau fixe pour les Villages Clubs du Soleil Journées du Patrimoine : Visitez Bercy... avec des ministres