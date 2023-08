Belambra : "le last minute a été beaucoup moins fort qu'attendu"

C'est sans doute un reliquat de la crise sanitaire, mais j'y vois surtout une prise de conscience environnementale plus marquée.Au mois de juin, les médias ont beaucoup parlé de surtourisme, dans le même temps, il est devenu glamour de ne pas se rendre dans les lieux et les destinations, généralement bondées, donc l'espace et la nature sont à la mode.Cet été, nous avons eu d'excellentes performances à la montagne. Cette attente (nature et espace, ndlr), nous rassure très fortement, compte tenu de la nature de notre offre.La très faible densité est un héritage de VVF, bien avant Belambra. Les fondateurs de VVF ne voulaient pas qu'il y ait de construction au-delà de la cime des arbres, ni de densification à outrance des lieux.Nous avons quelques exceptions, comme aux Ménuires et à Anglet, mais globalement le sentiment d'espace est réel.Nous ne pouvons pas d'un côté nous targuer d'être la première destination touristique mondiale, en volume, puis de passer son temps à taper sur l'activité.Le tourisme contribue à la création de valeur à l'échelle nationale. C'est une réalité en France, en Tunisie, en Espagne et bien d'autres pays. Il est pour moi une industrie à part entière.Après, qu'il y ait une nécessaire évolution de la gestion des flux touristiques, face aux nouveaux enjeux que nous connaissons, bien évidemment, nous devons en prendre compte.Les professionnels du tourisme ont conscience de tout ça et s'adaptent : la solution n'est pas d'arrêter l'activité et fermer le robinet.Le tourisme destructeur n'est souhaitable pour personne et encore moins pour les opérateurs.