Alexis Gardy : Belambra à l'étranger ? "On ne se l'interdit pas, mais..." 🔑

TourMag :Quand on observe ce qu’on a appelé la résilience du tourisme, la résurgence d’une forte envie de partir dès que les conditions s’y prêtent, on peut s’interroger sur la nécessité de faire de gros efforts d’investissement…



Alexis Gardy : Quand on ne s’occupe pas du produit, le marché vous le fait payer rapidement en se dirigeant vers ceux qui ont investi et vers les nouveaux arrivants qui ne cessent d’apparaître, justement parce que le marché est porteur depuis 50 ans.



Je ne parle pas de révolution du produit. Les bases du métier d’un opérateur de clubs sont les mêmes quand il y a de l’hébergement, de la restauration, de l’animation et des clubs enfants. On ne réinvente pas notre offre mais on l’opère différemment et on communique dessus différemment.



Par exemple, je me suis étonné que nous n’insistions pas dans notre communication sur le fait que les animateurs du Club Enfant s’occupent de les équiper avant de les emmener sur les pistes. Je peux vous assurer que ça change la vie des parents qui n’ont pas à chercher le gant qui manque ou le blouson qui ne va pas… Ils n’ont qu’à les poser en pyjama au Club avant de gérer leurs propres activités.



En pleine sortie de crise, nous avons réussi à dégager 30 millions d’euros d’investissement. Au-delà des travaux, nous avons beaucoup investi sur cette expérience client qui est essentielle, notamment dans les espaces communs de convivialité. Ils représentent pour nous les nouvelles « places de village » où les familles se retrouvent, s’attendent, discutent entre elles.



Il est vrai que la période est favorable à notre formule de vacances et c’est pour cela que nous avons accéléré les chantiers en les conduisant tous en même temps. Il ne fallait pas rater ce moment propice à la transformation.