Belambra : "Le MICE est primordial dans le développement du groupe"🔑

TourMaG.com - Le digital est toujours vu comme un soutien à destination ou vous préférez prendre de la distance ?



Tarik Kibali : Non, cela correspond à la deuxième phase de transformation digitale du groupe, la première était en interne et au niveau de la distribution.



Nous allons travailler à définir le parcours client sur site, de manière à définir les points de friction, pour que d'un point de vue humain, nous arrivions à l'optimiser et accompagner le client durant son séjour.



Belambra propose des séjours à la carte. Nous devons rendre l'information accessible, car nous avons une multiplicité d'offres dans nos établissements, pour y arriver, nous travaillons à nouveau sur notre application, pour que l'information soit fluide et la plus récente possible.



TourMaG.com - Vous parliez des visites sur mobile, est-ce que la taille de l'écran est encore un frein à la réservation ?



Tarik Kibali : Nous voyons une évolution positive du nombre de transactions et du taux de conversion sur mobile, depuis des années.



Par contre, les niveaux ne sont pas ceux enregistrés sur ordinateur, le smartphone intervient dans la phase inspirationnelle, donc de recherche et sélection.



Nous constatons que le choix final se fait derrière un grand écran, sans doute car au moment de la réservation, il y a plusieurs membres de la famille, pour bien sélectionner les dates, les lieux, les activités...



Je pense que le téléphone va conserver son rôle d'outil inspirationnel et de présélection, mais les réservations seront finalisées sur un ordinateur ou via la centrale de réservation.