Ryanair : comment Michael O'Leary a été entarté par des manifestants !

" …tous nos pilotes belges ne soutiennent pas cette grève. Nous avons de très bons pilotes en Belgique. Malheureusement, ce sont des lions dirigés par un groupe de singes au sein des syndicats".

"Bien joué",

"Accueil chaleureux à Bruxelles aujourd'hui, les passagers sont tellement satisfaits des nouvelles liaisons ouvertes par Ryanair l'hiver prochain qu'ils fêtent l'événement avec des gâteaux".

"Au lieu d’acheter des tartes, elles auraient pu pour le même prix s’acheter des billets Ryanair".

Warm welcome in Brussels today to celebrate RYR’s 7 new routes for Winter 23. Passengers so happy with our routes and petition that they’re celebrating with cake. We’ve got tasty low fares! pic.twitter.com/MpT6ssSX6a