Grève des contrôleurs aériens : Ryanair interpelle la Commission européenne

" Il est tout à fait inacceptable que les passagers européens soient une fois de plus confrontés à des perturbations en raison d'une nouvelle grève des contrôleurs aériens français - la cinquième déjà cette année - due au fait que la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, n'a pris aucune mesure pour protéger les survols pendant ces grèves menées par un faible nombre de contrôleurs aériens français , a déclaré Neal McMahon, le directeur des opérations de Ryanair.



Même les passagers qui ne voyagent pas vers/depuis la France sont affectés puisqu'ils survolent l'espace aérien français, alors que les lois françaises protègent injustement les vols intérieurs français.



Ursula von der Leyen doit immédiatement intervenir et préserver la libre circulation des personnes en protégeant les survols de ces grèves, comme cela a été fait en Italie et en Grèce, ou se retirer et laisser la place à quelqu'un qui protégera réellement les citoyens européens des nouvelles perturbations liées aux grèves du contrôle aérien français ."