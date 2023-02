Appli mobile TourMaG



Grève 16 février : quelles perturbations dans les transports ? L'intersyndicale appelle à une journée de manifestation ce jeudi 16 février 2023

C'est encore un jeudi noir à prévoir en France, ce 16 février 2023. Alors que les précédentes journées de grève ont été très suivies et ont entraîné de nombreuses perturbations dans les transports, la prochaine mobilisation s'annonce comme un test pour l'intersyndicale. Les principaux syndicats français appellent même à durcir le mouvement, face au mutisme du Gouvernement. D'ores et déjà du côté de la SNCF, le trafic sera "perturbé", et la direction demande d'annuler ou de reporter les déplacements.

Pour la première fois, les Français sont descendus dans la rue pendant le weekend et ils étaient entre 963 000 et 2,5 millions à manifester, selon les sources. Une journée encore très chargée marquant une fois de plus, le mécontentement d'une partie de la France contre ce projet.



Une fois les pancartes remisées, l'intersyndicale s'est projetée sur la prochaine journée, celle du jeudi 16 février 2023.



Une nouvelle journée de grève qui s'annonce comme importante, puisque l'intersyndicale (CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC,UNSA, SOLIDAIRES, FSU) a appelé à " durcir le mouvement ".



" Les organisations syndicales professionnelles et de jeunesse vont poursuivre la mobilisation et l’amplifier. Ainsi, elles appellent à une journée d’actions interprofessionnelles sur l’ensemble du territoire le 16 février, " précise le communiqué



A la fin de cette journée de jeudi et si le gouvernement n'a pas retiré son projet alors, " l’intersyndicale appellerait les travailleurs et les travailleuses, les jeunes et les retraité.e.s à durcir le mouvement en mettant la France à l’arrêt dans tous les secteurs le 7 mars prochain. "



Grève 16 février : quelles conséquences à la SNCF ? la SCNF, le mouvement devrait être particulièrement suivi.



D'autant que les salariés de la SNCF ont fait l'impasse sur la grève du 11 février, pour ne pas empêcher les Français de partir en vacances et se mettre à dos une partie de la population.



La direction du transporteur national s'attend à un trafic " perturbé le jeudi 16 février 2023 ", selon un communiqué.



Il est recommandé de reporter ou tout simplement d'annuler son voyage lors de cette journée. " SNCF Voyageurs recommande aux voyageurs qui sont dans l’impossibilité de différer leur déplacement de vérifier la circulation des trains la veille à 17h sur les sites et applications SNCF ", ajoute le Groupe.



Les voyageurs TGV et INTERCITES concernés par l’annulation de leur train sont contactés par mail ou SMS à partir d’aujourd’hui, afin d’échanger leur billet sans frais pour un autre train autant que possible ou d’annuler leur billet sur les sites et applications SNCF pour être remboursé intégralement. Cette démarche est valable pour les voyages du 15 février à 18h au 17 février à 8h et est à réaliser avant le départ du train.



Pour les personnes ayant une correspondance ou devant prendre un TER, il est vivement conseillé de se renseigner avant de se déplacer en gare. Les personnes concernées peuvent échanger sans frais pour une autre date ou se faire rembourser intégralement.



TRAFIC TGV INOUI ET OUIGO : 4 trains sur 5 en moyenne



- Axe Nord TGV INOUI : quasi normal

- Axe Est TGV INOUI : quasi normal

- Axe Atlantique TGV INOUI : quasi normal

- Axe Sud Est TGV INOUI : plus de 2 trains sur 3

- OUIGO : plus de 2 trains sur 3

- Province à province : 2 trains sur 3



TRAFIC INTERNATIONAL



- Eurostar : quasi normal

- Thalys : quasi normal

- Lyria : 1 train sur 2

- Autres liaisons internationales : quasi normal



TRAFIC INTERCITÉS



- Intercités de jour : près d’1 train sur 2

- Intercités de nuit : aucune circulation dans la nuit de mercredi à jeudi



Grève 16 février : quel impact dans les aéroports ? entraîné les annulations d'un vol sur deux à Orly, de nouvelles perturbations sont à prévoir ce jeudi 16 février 2023.



Un nouveau préavis de grève a donc été déposé.



" L’USACcgt a déposé un préavis de grève pour cette nouvelle journée d’action contre ce projet de réforme des retraites injuste.



L’USACcgt appelle tous les agents de la DGAC à faire grève et à rejoindre les manifestations pour faire reculer le gouvernement sur cette réforme, " explique le communiqué



Pour l'heure les conséquences de cette nouvelle journée dans les aéroports ne sont pas connues, mais on peut s'attendre à ce que l'aéroport Paris-Orly soit impacté.



Des annulations et des retards sont donc à prévoir.



RATP : quel trafic le 16 février ?



Comme lors des précédentes journées, des perturbations sont à prévoir sur les réseaux RER, Métro, Bus et Tramway de la RATP.



Les conséquences des journées passées ont été très importantes sur le trafic des transports parisiens, certaines lignes ne voyant passer pas plus d'un train sur trois.



" Au regard du mépris affiché par ce Gouvernement, l’intersyndicale RATP prend ses responsabilités : elle appelle d’une part à participer massivement aux journées de manifestation des 11 et 16 février 2023 (des préavis en cours couvrent les agents souhaitant s’inscrire dans la grève pour y participer), " annonce le communiqué de l'intersyndicale repris par la



A noter que si le gouvernement n'entend pas la contestation, alors les principaux syndicats pourraient appeler au blocage de la France, avec une grève reconductible dès le 7 mars 2023.



