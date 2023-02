Grève 7 février : SNCF, RATP, quelles perturbations ?

L’intersyndicale des organisations représentatives à la RATP – CGT, FO, UNSA et CFE-CGC – appelle "tous les agents de l’entreprise à poursuivre et amplifier la mobilisation par la grève et la manifestation le mardi 7 février puis le samedi 11 février pour dire non à cette réforme."



Les usagers de la RATP devront prendre leur disposition pour ces deux journées d'action. Les prévisions de trafic seront connues dimanche soir.



A Marseille, la CGT de la RTM (Réseau de Transport Marseillais) appelle également les traminots à manifester et à se mobiliser les 7 et 11 février prochain.



D'autres secteurs, autres que ceux des transports, verront aussi leur fonctionnement perturbé : dans les écoles, collèges et lycées mais aussi dans le secteur de l'énergie.