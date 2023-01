Retraites : grève du 19 janvier, vers un jeudi noir ?

Une intersyndicale qui rassemble l'ensemble des syndicats : CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC,UNSA, SOLIDAIRES, FSU ont appelé à une "puissante mobilisation sur les retraites dans la durée" pour la journée de grève le 19 janvier 2023 pour protester contre la réforme des retraites.



Elle appelle "les salarié.es à se mobiliser fortement dès cette première journée dans l’ensemble du territoire et à participer aux différentes initiatives organisées en intersyndicale".



Les syndicats n'ont pas attendu pour prendre cette décision. Quelques heures seulement après que la Première Ministre, Elisabeth Borne ait annoncé ce 10 janvier 2023 le report de l’âge légal de départ à la retraite à 64 ans au lieu de 62 ans actuellement avec une accélération de l’augmentation de la durée de cotisation, les syndicats se sont réunis pour dire "non" à cette réforme.



Dès la fin de la journée de mobilisation du 19 janvier 2023, les syndicats ont d'ores et déjà prévu de se réunir le le soir même " pour prolonger le mouvement de mobilisation et convenir d’autres initiatives. "