Grève 31 janvier : quelles perturbations dans les transports ?

La circulation des métros, bus et tram à Paris et Ile-de-France devrait être perturbée.



Quatre syndicats de la RATP : CGT, FO, UNSA et CFE-CGC appellent en effet "tous les agents de l’entreprise à exprimer leur refus de cette contre-réforme des retraites en participant à la grève et à la manifestation du mardi 31 janvier, journée d’appel interprofessionnel, public et privé."



Les organisations syndicales de la RATP sont convenues de se revoir à partir du 1er février pour convenir des suites à donner.



A Marseille, la CGT, syndicat de la RTM, a aussi appelé "l'ensemble des Traminots à une journée de grève le 31 janvier." Idem pour Solidaires13. Les usagers du réseau de transport marseillais doivent donc s'attendre à des perturbations.