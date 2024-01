Ryanair conclut un accord de distribution avec Kiwi.com

"Kiwi aura désormais un accès direct au site Ryanair.com "sans capturer d'écran", et Kiwi accepte de fournir à ses clients les prix bas Ryanair pour les vols et les accessoires, et verra Kiwi fournir directement à Ryanair les coordonnées exactes du client et les détails du paiement.



Ce nouvel accord OTA approuvé signifie que les clients de Kiwi peuvent désormais acheter des vols/services Ryanair à des prix réels (sans majoration) via le site Kiwi.com, et ces clients auront un accès direct à leur compte myRyanair et recevront toutes les informations sur les vols Ryanair directement sur leur email, de la part de la compagnie aérienne. Les clients de Kiwi n'auront plus besoin de remplir le processus de vérification de Ryanair, ce que les clients des OTA Pirates non autorisées doivent continuer à faire."

Et pourtant, c'est avec cette même OTA queC'est le second du genre noué par la low cost Un communiqué de presse de Ryanair annonce que :