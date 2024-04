Quel est le séjour idéal pour les familles cet été ?

Lorsque le printemps et l’été pointent le bout de leur nez, les familles se mettent en quête du séjour parfait. Que vous soyez une famille nombreuse, monoparentale ou un couple avec enfants, trouver des vacances qui plaisent à tous, sans exploser le budget, n’est pas toujours évident. C’est là que Costa entre en scène, offrant des expériences de vacances adaptées à chaque membre de la famille, et même gratuitement pour les moins de 18 ans !



Rédigé par Costa Croisières le Lundi 15 Avril 2024

Pourquoi choisir une croisière est une excellente idée ? 1- Tout est Compris

Lorsque vous réservez une croisière avec Costa, vous laissez vos soucis à quai. Plus besoin de gérer la logistique complexe des vacances. Tout est inclus : les repas, les activités à bord, les spectacles, et même les clubs pour enfants. Vous pouvez vous détendre et profiter pleinement de votre temps en famille.



Peu importe la taille ou la composition de votre famille, Costa comprend que chaque famille est unique. Voici comment ils s’adaptent à vos besoins



Si vous voyagez avec un ou deux enfants de moins de 18 ans partageant la cabine avec deux adultes, la croisière est gratuite pour les enfants. Vous ne payez que les taxes, les charges portuaires, le forfait de séjour à bord et les éventuelles dépenses personnelles.



Si vous êtes un adulte seul avec un enfant mineur de moins de 18 ans partageant la même cabine, vous bénéficiez d’une réduction de 50 % sur la part adulte pour votre enfant.



Famille Nombreuse : Si vous êtes une famille de 2 adultes et 2 ou 3 enfants mineurs de moins de 18 ans, vous pouvez réserver deux cabines différentes et profiter d’une réduction allant jusqu’à 50 %.



Il existe une offre adaptée à vraiment toutes les configurations de famille, choisir de partir en vacances avec Costa n’a jamais été aussi simple et abordable.



2- Des activités à foison pour les enfants de tous âges !

Mais ce n'est pas seulement le prix qui rend les croisières Costa si attrayantes pour les familles. Costa offre une expérience personnalisée avec une gamme de services dédiés inclus dans le prix de la croisière. Des animations spécifiques, des clubs pour enfants adaptés à chaque tranche d'âge, des espaces familiaux, des piscines et parcs aquatiques garantissent que les plus jeunes passent des vacances inoubliables.



Les activités proposées sont aussi diverses que captivantes.



Les clubs sont ouverts sans interruptions de 9 h à minuit et offrent des activités telles que la transformation en princesse pour une journée ou l'apprentissage des rudiments du métier de capitaine. Depuis 2019, Costa a également collaboré avec Kinder pour intégrer la méthode Joy of moving dans son programme Squok Club. Les activités de la méthode Joy of moving sont très variées : certains jeux peuvent être pratiqués à l’extérieur et d’autres en intérieur ; c’est pourquoi des espaces à bord du navire ont été aménagés pour les jeux et les activités motrices. Par exemple, le jeu du chat et de la souris il s’agit d’un jeu qui aide à développer la force des muscles abdominaux des enfants en détournant leur attention de l’exercice physique. Ou encore, la chaise musicale : il s’agit d’un jeu très stimulant car il se caractérise par des changements de vitesse, de rythme et d’allure dans le but de faire asseoir les enfants tous ensemble simultanément



Les adolescents ne seront pas en reste avec des activités spécialement conçues pour eux, allant des jeux vidéo et du laser game à des tournois sportifs, des jeux et des fêtes en discothèque. Pendant ces activités, les enfants ont l'occasion de rencontrer de nouveaux amis et de partager des souvenirs qui dureront bien au-delà de la croisière.



3- Bien être des enfants et des tous petits garantis !

Pour les tout-petits, Costa a aussi pensé à tout. Tous les navires sont équipés d'infrastructures adaptées aux poussettes, des ascenseurs aux cabines spacieuses, en passant par les passerelles accessibles. Sur demande, il est également possible d'obtenir des équipements supplémentaires tels que des berceaux, lits pour bébés, des baignoires pour enfants ou des chaises hautes au restaurant, assurant ainsi le confort et le bien-être des plus jeunes passagers.



Il y a aussi un espace baby squok avec des jeux adaptés aux plus petits, disponible aux bébés avant 1 an accompagné d’un adulte ou de ses parents. Un service de pouponnière (moyennant un supplément) est également mis à disposition pour permettre aux parents de se détendre ou profiter pleinement des excursions à terre qui n'auraient pas été du goût de leur petit.

En plus de voir les petits profiter pleinement profiter de la piscine et des activités qui leur sont proposées, les parents pourront se détendre en toute tranquillité dans les espaces de détente, types spa, sauna ou hammam ou encore la salle de sport mais aussi tout simplement buller sur un transat face à la mer.



4- Pour les plus belles vacances en famille possibles, ne partagez que les meilleurs moments

Avec le choix impressionnant d’activités, d’excursions et d’animations disponibles, chaque membre de la famille peut faire ce dont il a envie, sans besoin de faire de compromis. Mais cela ne veut pas dire qu’une croisière n’offre pas également de nombreuses occasions de passer du temps de qualité en famille. Voici quelques-uns des moments de qualité que vous pouvez partager avec vos proches :



Excursions : les escales lors d'une croisière offrent l'occasion idéale de découvrir de nouvelles destinations ensemble en famille. Que ce soit pour explorer des sites historiques, découvrir une culture locale ou simplement se détendre sur une plage de sable blanc, les excursions proposées par Costa sont conçues pour satisfaire les intérêts de toute la famille. Des visites guidées adaptées aux enfants aux aventures plus audacieuses pour les adolescents, il y en a pour tous les goûts.



Dîners en Famille : les repas à bord d'un navire Costa sont bien plus que de simples repas. C'est l'occasion de se réunir autour d'une table et de partager des moments de convivialité en famille. Que ce soit pour déguster des Italiens et spécialités locales dans l'un des restaurants à thème ou pour savourer un repas raffiné dans un restaurant gastronomique, chaque repas devient une expérience à part entière. Les menus variés et les options pour tous les palais garantissent que tout le monde trouvera quelque chose à apprécier.



Activités à Bord : les activités à bord d'un navire Costa sont conçues pour divertir les membres de la famille de tous âges. Des jeux et des concours pour les enfants aux cours de danse et de cuisine pour les adultes, il y a toujours quelque chose à faire pour s'amuser en famille. Les spectacles en soirée, les soirées à thème et les fêtes sur le pont offrent également des occasions de créer des souvenirs inoubliables ensemble.



Participation à des Expériences Uniques : Costa propose également des expériences uniques à bord qui sont parfaites pour les familles. Par exemple, vous pourriez participer à un atelier de fabrication de pizza en famille, apprendre à danser le tango ou même vous entraîner avec l'équipage pour un spectacle en soirée. Ces expériences spéciales renforcent les liens familiaux et créent des souvenirs qui dureront toute une vie.



Maintenant est le moment parfait pour embarquer dans cette expérience unique avec votre famille ! Profitez de notre promo un été en croisière tout inclus à partir de 899€ et réservez avant le 30 Avril. Toutes vos boissons sont aussi incluses !



En somme, Costa propose une formule magique pour des vacances en famille inoubliables. Alors, embarquez à bord et créez des souvenirs qui dureront toute une vie !



Pour en savoir plus : Découvrez tous les itinéraires Costa, tous les détails de la promo tout compris, le matériel publicitaire dédié aux agences et effectuez vos réservations individuelles et demandes de devis groupes sur www.costaextra.fr

