Tourisme durable : les voyageurs disent oui, mais...

Nous avons procédé, il y a un an à une profonde refonte des activités de sightseeing de RATP Dev, qui opèrent depuis sous le nom de Tootbus.



Il nous semblait toutefois important de comprendre comment les voyageurs et les touristes se situaient par rapport à la question du tourisme durable,

Le tourisme devra être durable. Le virage est guidé par les besoins environnementaux, mais aussi par les... voyageurs. Si les Etats ne semblent pas toujours proactifs, sur la question du réchauffement climatique, les acteurs du tourisme s'emparent de plus en plus du sujet.Pour la 1ère Edition du baromètre Tootbus sur le tourisme durable, OpinionWay est allé interroger des habitants du Royaume-Uni, de Belgique et de France." explique Arnaud Masson, directeur exécutif sightseeing et digital de RATP Dev.Il ressort de l'étude que les problématiques écologiques prennent de plus en plus de place au moment de choisir, mais surtout que cela ne se doit pas se faire au détriment du prix.