Tootbus Paris met à l’honneur le patrimoine parisien

le lancement de nos nouveaux contenus immersifs permet d’offrir aux visiteurs une expérience exclusive. Nos expériences adaptées ont été pensées pour permettre aux petits et aux grands d’explorer Paris tout en s’informant sur les Jeux Olympiques. C'est une occasion exceptionnelle de s'amuser, de créer des souvenirs uniques et de découvrir la ville lumière sous un nouveau jour, en bus touristiques respectueux de l’environnement ou même grâce à nos visites piétonnes guidées

Découverte de Paris, Capitale des Jeux, tous les jours, du 3 juin au 8 septembre 2024, de 9h30 à 18h30.

Paris la Nuit, Autour des Jeux, tous les jours, du 3 juin au 8 septembre 2024, départ Place du Louvre Carrousel à 21h.

Kids Tour des Athlètes, du 30 mars au 31 décembre 2024, tous les samedis à 14h30 au départ du 11, rue Auber – 75009 Paris (arrêt n°1 Tootbus).

Tootwalks spécial Jeux

L’Essentiel de Paris, (itinéraire classique en bus et croisière sur la Seine), du 14 au 29 juillet puis du 2 au 10 août 2024.

À compter du, l'expérience phare de Tootbus , "", se transforme pour célébrer les Jeux de Paris 2024, prenant le nom de "".Ce nouveau parcours diurne, qui inclura des arrêts à, s'enrichira de quatre haltes inédites :, en plus de desservir les gares de l'Est et du Nord. Les voyageurs bénéficieront de contenus audio dédiés aux Jeux disponibles endes bus décorés en l'honneur des athlètes olympiques et paralympiques.L'offre sera complétée par, des itinéraires pédestres audioguidés accessibles gratuitement via l'application Tootbus, dont deux conçus spécifiquement pour les Jeux. Ces parcours proposeront des visites thématiques, y compris des sites des compétitions ou des expériences telles que la découverte des lieux de tournage de la série populaire "Emily in Paris".Parallèlement, le Tour de Nuit traditionnel évolue en "Paris la Nuit, Autour des Jeux", offrant une expérience nocturne enchantée aux visiteurs, qui pourront savourer la splendeur de Paris éclairée, vibrante de l'esprit des Jeux. Cette expérience nocturne inclut également l'accès aux contenus audio sur les Jeux et aux, offrant une exploration plus personnelle et immersive des charmes nocturnes de Paris.Lesguideront les visiteurs à travers les ruelles emblématiques de la ville, leur permettant de découvrir l'architecture et la culture parisiennes. Unrégaler les papilles, et un jeu de cartes "" illustrant les diverses compétitions sportives et leurs lieux à Paris sera offert, enrichissant encore l'expérience.Pour, Directrice Marketing et Digital de Tootbus, «».De plus, le "", initialement conçu pour divertir les jeunes visiteurs, se transforme en "". Ce nouveau programme combine harmonieusement des activités culturelles et ludiques, emmenant les enfants dans une chasse au trésor enthousiasmante à travers Paris. Le parcours mêle sport, art et histoire , s'inspirant desProchainement, Tootbus introduira également "", une nouvelle ligne offrant une immersion totale dans la capitale française. Cette expérience sera agrémentée d'un itinéraire classique à travers Paris, complété par une croisière pittoresque sur la Seine.concernant les expériences Tootbus adaptées pour les Jeux de Paris :