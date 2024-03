Stéphane le Bihan : "La visibilité de l'offre est Le vrai sujet du tourisme social !" 🔑

TourMaG.com - Pour vous exister en BtoC est LE sujet de votre industrie ?



Stéphane le Bihan : Oui, bien sûr, il est primordial d'y répondre.



D'ailleurs, je parlerais plutôt de tourisme pour tous, plutôt que de tourisme social, ce dernier a une connotation négative ou peut être perçu difficilement, puisque très diffus.



C'est la grande difficulté de notre secteur et cela illustre bien le cas de TourisTra. L'entreprise avait un projet intéressant, avec des destinations attrayantes. Mais elle a fait face à un manque de visibilité et d'ouverture à tous.



TourMaG.com - Comment faites-vous chez VVF ?



Stéphane le Bihan : Nous sommes une marque ancienne et présente sur le digital. Nous avons investi sur notre site.



De plus, nous sommes présents sur plusieurs plateformes. Nous avons plus de 450 000 clients. L'enjeu est que la marque rencontre différents publics. Par le passé, les CSE représentaient 60% de notre clientèle, maintenant le taux est d'à peine 30%.



Dans l'imaginaire VVF est un spécialiste des villages vacances, sauf que cette activité équivaut à 20% des réservations. L'accessibilité tarifaire est dans notre modèle.



TourMaG.com - L'hiver s'est-il bien passé pour VVF ?



Stéphane le Bihan : Oui dans le sillage de l'année dernière.



La saison avait bien démarré, autour des vacances de Noël. Janvier a été plus porteur que d'habitude. Février a été classique, même si la fin de saison est plus difficile, en raison du manque d'enneigement de janvier à février.



Les vacanciers se sont déportés du ski pour réserver plutôt sur le littoral.



Pour certains villages vacances de la montagne, nous avons du reprogrammer des activités de randonnée, pour répondre à la demande.



Je ne note pas une désaffection pour la montagne, plutôt une adaptation de la consommation de ski, les voyageurs privilégient les moments en famille.