IA, réduction des coûts : quels défis pour le business travel en 2024 ?

L'essor des réservations en ligne a fragmenté le système de voyage, compliquant la collecte de données, le suivi des déplacements des employés et le rapatriement en cas d'urgence. Les tendances émergentes, dont le travail à distance, amplifient ces défis. Environ un employé sur cinq a travaillé à l'étranger au cours des douze derniers mois sans en informer l'employeur.



Avec le changement climatique augmentant le risque d'événements extrêmes, le devoir de vigilance devient encore plus important, exigeant une vigilance constante pour s'adapter à ces nouvelles réalités.



À une époque où la stabilité semble être une denrée rare, les leaders d'entreprise se voient confier une responsabilité transcendante : planifier, diriger et accompagner leurs équipes, quels que soient les aléas du monde

SAP Concur prédit aussiL'accélération de la NDC parmi les compagnies aériennes et d'autres acteurs clés devrait pousser l'industrie à adopter une mentalité "quand" et non "si", ayant un impact sur le paysage économique.Dans le même temps, les grandes initiatives des entreprises, telles que, vont continuer à se répercuter sur les programmes de voyages d'affaires, imposant deAlors que les voyages d'affaires deviennent plus personnalisés et plus durables, leur réalisation ne se fera pas nécessairement sans heurts. De nouvelles méthodes de travail, telles que le perfectionnement au modèle de distribution NDC, ainsi que des efforts supplémentaires en matière de durabilité et de DEI, relèveront de la compétence des gestionnaires de voyages.Enfin,", conclut SAP Concur.