Voyages d'affaires : les travel managers face à de nouveaux défis

Selon l'enquête annuelle SAP Concur Global Business Travel Survey, le rôle du gestionnaire de voyages a considérablement évolué ces dernières années , passant de la gestion du budget des voyages à des responsabilités élargies telles que l'administration des politiques et la gestion des facteurs de santé et de sécurité, en particulier lors de la pandémie.

Rédigé par Céline Eymery le Lundi 27 Novembre 2023

Ils relèvent plusieurs défis liés à l'impact de l'inflation sur les coûts des voyages d'affaires (41 %), à la sécurité des voyageurs dans des zones de plus en plus hostiles aux groupes marginalisés (38 %), à la gestion des risques liés à la santé et aux catastrophes naturelles (38 %), à la recherche d'options de voyage respectueuses de l'environnement (37 %), et au manque de personnel au sein des sociétés de gestion de voyages (30 %).



"Le travail du gestionnaire de voyages atteint un nouveau niveau de complexité" , déclare Paul Dear, vice-président des services aux fournisseurs pour la région EMEA chez SAP Concur. "Leurs responsabilités vont bien au-delà de la gestion des voyages et des dépenses. Ils sont confrontés à des obligations de diligence étendues, à des réglementations plus strictes et à la hausse des prix, tout en manquant de visibilité sur les dépenses et les activités de voyage".



Selon SAP Concur, les dépenses totales en billets d'avion sont sur le point de dépasser les niveaux de 2022 et continuent de se rapprocher des niveaux de 2019. Cela peut être partiellement influencé par l'augmentation du prix des billets : le tarif aérien moyen est en hausse de 11 % par rapport à 2019.



Travel Manager : une pression croissante en matière de développement durable En interne, 36 % des voyageurs d'affaires s'attendent à des choix de voyages plus durables, indépendamment des politiques d'entreprise, et 89 % prévoient des actions pour réduire l'impact environnemental de leurs voyages au cours des 12 prochains mois.



De manière externe, 28 % des Travel Managers considèrent les options de voyage non durables comme l'une des principales menaces, et un nombre équivalent anticipe des défis accrus pour rendre compte des émissions de gaz à effet de serre liées aux voyages d'affaires. Le manque de données constitue également un obstacle à la reddition de comptes sur les émissions d'entreprise (38 %).



Au cours de l'année à venir, 98 % des gestionnaires de voyages d'affaires s'attendent à ce que leur entreprise modifie sa politique en la matière afin de réduire leurs coûts de voyage (37%), pour répondre aux besoins des voyageurs en matière d'options flexibles (38%), pour améliorer la visibilité des coûts et des voyageurs (36%) et pour mieux se conformer aux objectifs de développement durable internes et externes (37%).



* L'enquête SAP Concur Global Business Travel Survey a été menée par Wakefield Research entre le 7 et le 28 avril 2023 auprès de 700 travel managers, définis comme ceux qui dirigent ou administrent les programmes de voyages d'affaires, sur sept marchés : France, Allemagne, Hong Kong, Mexique, Pays SEA (Malaisie et Singapour), Royaume-Uni et États-Unis. Les données ont été pondérées pour faciliter le suivi.

