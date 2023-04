Adagio : Denis Mancheron nouveau directeur administratif et financier

Adagio annonce la nomination de Denis Mancheron au poste de Directeur Administratif et Financier.Titulaire d’un Executive MBA à HEC Paris et d’un Master International Business de la London Metropolitan University, Denis Mancheron était précédemment CFO et membre du Comité de Direction de Hertz France.Directeur du Contrôle de Gestion, Directeur Logistique, Directeur de la planification des investissements, Responsable de la tarification et du Revenu Management, il a occupé plusieurs fonctions chez Hertz.Il a également évolué au sein du groupe ACCOR (actionnaire d’Adagio), en tant que Directeur Administratif et Financier Europe du Sud.