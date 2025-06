Oui, et le bilan est positif à plusieurs égards.Tout d'abord d'un point de vue financier, car, sur une partie des flux, nous recouvrons des niveaux de recettes conformes avec la structure de charge de la compagnie.C’est aussi un bilan positif en termes de réponse client. Cependant, nous observons une particularité par rapport à nos prévisions : nous avons eu beaucoup plus de trafic que prévu sur les segments intermédiaires, alors que nous sommes en dessous de nos objectifs sur la ligne Nouméa-Paris-Nouméa.Il y a une forte demande pour Bangkok, principalement sur le marché « France » mais aussi sur le marché thaïlandais, avec des groupes que nous ne pensions pas obtenir si rapidement. C’est une bonne surprise.Pour vous donner quelques chiffres, entre janvier et avril 2025, plus de 21 000 passagers ont voyagé sur la ligne. Le taux moyen de remplissage s’élève à 81%, avec des pics enregistrés à 91% en décembre 2024, 85% et 84% en janvier et avril 2025.Ces chiffres témoignent à la fois de la pertinence de la desserte et de l’adoption rapide de la ligne par les voyageurs, qui apprécient notre service à la fois pour se rendre à Nouméa ou dans le Pacifique Sud, mais également pour la destination Thaïlande.On le voit bien avec nos partenaires de la distribution, mais aussi en vente directe. Nous arrivons à un moment où la destination Thaïlande est redynamisée et « en plein boom » et nous offrons donc une bonne alternative sur le marché France en captant plus de passagers que nous le pensions.J’ajoute que sur notre route de Singapour, nous avons des partenariats en SPA (Special Prorate Agreements, ndlr) avec Emirates, Etihad et Qatar Airways qui fonctionnent bien et qui sont en continuation sur Nouméa.