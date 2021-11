Appli mobile TourMaG



Gestion des risques : Europ Assistance enrichit sa plateforme TRIP De nouvelles fonctionnalités pour les voyageurs d'affaires

Europ Assistance enrichit sa plateforme de gestion des risques voyage TRIP (Travel Risk Intelligence Portal) pour les collaborateurs mobiles à l’étranger, avec de nouvelles fonctionnalités : un module d’informations Covid-19, un système d’alertes enrichies entièrement personnalisables, une demande de rappel par un(e) chargé(e) d’assistance pour une assistance médicale, mais aussi des outils de traduction dans le domaine médical.



Rédigé par La Rédaction le Jeudi 18 Novembre 2021

Europ Assistance a développé de nouvelles solutions pour accompagner la reprise des voyages à l’étranger.



A commencer par de nouvelles fonctionnalités sur sa plateforme de gestion des risques voyage TRIP (Travel Risk Intelligence Portal), créée pour informer et protéger les collaborateurs des entreprises lorsqu’ils sont en déplacement à l’étranger ou expatriés.



Elle leur permet déjà d’accéder en temps réel et en toute autonomie à des informations utiles liées à la situation sanitaire et sécuritaire dans chaque pays, et même déclencher une demande d’assistance en cas de besoin.



L’entreprise peut ainsi suivre en temps réel les déplacements de l’ensemble de ses collaborateurs, accéder aux informations de prévention des risques dans tous les pays, disposer du réseau de partenaires médicaux d’Europ Assistance et recevoir des alertes sécurité géolocalisées.





- Un module d’informations Covid-19 intégré offrant des données en temps réel sur la situation du pays de destination, le niveau de risque de contamination, les restrictions/conditions d’entrée et de circulation, la vaccination, et la quarantaine,



- Un système d’alertes enrichies entièrement personnalisables,



- Une demande de rappel par un(e) chargé(e) d’assistance pour une assistance médicale,



- Des outils de traduction dans le domaine médical : noms de médicaments, molécules, termes médicaux les plus courants pour une conversation facilitée avec un médecin à l’étranger.



En parallèle, Europ Assistance vient de lancer une offre



" En multirisque, cette assurance comprend notamment la prise en charge des frais médicaux imprévus à l’étranger jusqu’à 1 million d’euros.



Elle intègre également l’assistance médicale en cas de maladie, y compris la Covid-19, ou de blessure. De plus, l’accès à un service de téléconsultation médicale est disponible 24h/24 et 7j/7. Dans le cas d’une hospitalisation, cette assurance offre aussi la possibilité de faire venir un proche à son chevet ", commente Europ Assistance dans un communiqué.



Cette assurance couvre financièrement le bénéficiaire avec des garanties complémentaires comme l’individuel accident de voyage, la responsabilité civile à l’étranger ou encore la responsabilité civile locative.



Elle est disponible seul(e) ou en couple, en formule Assistance ou en Multirisque à partir de 250 € pour l’année couverte. La plateforme vient donc d'évoluer pour intégrer de nouvelles fonctionnalités :offrant des données en temps réel sur la situation du pays de destination, le niveau de risque de contamination, les restrictions/conditions d’entrée et de circulation, la vaccination, et la quarantaine,entièrement personnalisables,pour une assistance médicale,dans le domaine médical : noms de médicaments, molécules, termes médicaux les plus courants pour une conversation facilitée avec un médecin à l’étranger.En parallèle, Europ Assistance vient de lancer une offre "Assurance expatriation 1 an" à destination des particuliers souhaitant partir à l’étranger pour une année pour une année de césure, de retraite à l’étranger, une mission bénévole d’intérêt général ou une mission de volontariat international.", commente Europ Assistance dans un communiqué.Cette assurance couvre financièrement le bénéficiaire avec des garanties complémentaires comme l’individuel accident de voyage, la responsabilité civile à l’étranger ou encore la responsabilité civile locative.Elle est disponible seul(e) ou en couple, en formule Assistance ou en Multirisque à partir de 250 € pour l’année couverte.

