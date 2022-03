FUTUROSCOPIE - "Les quinze jours qui ébranlent le monde"🔑

Alors que la pandémie de Covid commençait à refluer, une nouvelle plaie affecte donc le monde et le secteur tranquille du tourisme qui ne peut pas ne pas être épargné par de telles turbulences compte tenu de l’autre guerre engagée : la guerre économique. D’ores et déjà , les 85% de vacanciers adeptes de l’automobile pour rejoindre leur lieu de vacances, font leurs comptes.Aucune enquête sérieuse n’a été faite sur le sujet. Mais, il semble évident d’ores et déjà que les trajets « non essentiels » une fois arrivés à destination risquent d’être réduits. On ne fera pas 100 km pour aller voir un concert ou 40 pour emmener les enfants faire de l’équitation. On flânera moins sur les petites routes de campagne. On ira peut-être aussi de moins en moins loin.Une bonne et une mauvaise nouvelle à la fois pour le tourisme hexagonal. Une bonne nouvelle en tout cas pour la bicyclette qui verra son augmentation se confirmer. A condition que l’on ne soit pas à court de matériel. Bonne nouvelle aussi pour le TER qui, dans certaines régions comme l’Aquitaine, a prévu de développer une offre touristique afin de lutter contre la saturation des routes et des parkings des grands sites.Du côté de l’aérien qui se sentait repousser des ailes et s’apprêtait à retrouver des niveaux de 2019, l’inquiétude est de nouveau au rendez-vous. Pour l’UAF, l’avenir est d’autant plus sombre que les tarifs bas qui faisaient l’attractivité de l’aérien ne pourront être tenus. Selon Thomas Juin, certaines lignes risquent de ne plus être rentables compte tenu du renchérissement des tarifs. En bref, prévient-il : « Nous ne savons pas quelles vont être les conséquences, mais elles seront lourdes ».Enfin, alors que selon l’article de notre consœur, Céline Eymery, les voyagistes français essaient de se montrer optimistes, en faisant miroiter d’autres destinations du monde, notamment outre-Atlantique qui pourraient servir de refuge, il est évident que de nombreuses destinations plus ou moins proches de la Russie ne vont pas se montrer très engageantes.Et pourtant,devenaient été comme hiver (en temps normal) des destinations séduisantes. Quant à la Turquie qui comptait se refaire une santé, on imagine mal sur quel marché, elle pourra retrouver son opulence. Pas le russe en tout cas, comme on l’a déjà dit !