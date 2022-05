Tourisme : Quel est l'impact de la guerre en Ukraine ?

Entre les pays limitrophes qui jouissent d'une image négative dans l'opinion publique, les plans de vol redirigés pour ne pas survoler les deux pays en conflit, mais aussi les craintes d'une escalade dans la région... les raisons pour ne pas se rendre dans l'est de l'Europe sont nombreuses pour les touristes.



Alors que l'épidémie s'essouffle et que les restrictions diminuent fortement, la guerre est un frein évident à la reprise.



" Les marchés sortants des États-Unis et des pays asiatiques pourraient être affectés, notamment pour les voyages vers l'Europe, car ces marchés sont traditionnellement plus craintifs ou plus réticents à prendre des risques.



En tant que marchés sources, la Russie et l'Ukraine ont représenté ensemble 3 % des dépenses mondiales du tourisme international en 2020, " analyse l'OMT.



En tout, la perte potentielle pour l'industrie est estimée à plus de 13 milliards d'euros, pour l'année 2022.



Avant la pandémie, les dépenses russes en matière de voyages internationaux ont atteint 33,50 milliards d'euros et les dépenses ukrainiennes près de 8 milliards.



Ce n'est pas tout, car nous parlons aussi là de destinations touristiques importantes.



Si la Russie et l'Ukraine représentent 4% des arrivées de touristes internationaux en Europe, l'importance de ces deux marchés est considérable pour les pays voisins.