Guerre : quelles conséquences sur le ciel européen ?

C'est aussi le cas pour la Pologne (-33%) et la Lettonie (-25%).



Dans le même temps, les vols entre la Turquie et la Russie se poursuivent, mais ils ont été réduits d'environ 30 %. Le pays d'Erdogan devient, comme la Serbie et Dubaï, la plaque tournante pour les touristes russes.



Pour se rendre en Asie, les transporteurs européens se dirigent vers le sud, en contournant la Russie, via la Géorgie par exemple. Le pays a vu ses survols augmenter de 76%.



L'augmentation de 29% des survols de la Hongrie (290 par jour) doit beaucoup au réacheminement des flux vers l'Asie et le Moyen-Orient plus au sud, mais cela représente environ un tiers de la variation (100 vols par jour).



La Roumanie tire aussi profit de ces ajustements de routes.