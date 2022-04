Tourisme Europe de l'Est : les pays frontaliers de l'Ukraine face à une vague d’annulations

Nous enregistrons 90% d'annulations jusqu'en septembre 2022 parce que les clients font l'amalgame et il y a très peu de demandes

Il reste encore quelques individuels, mais ils ne représentent pas le plus gros de notre activité. Après deux années catastrophiques, nous sommes repartis pour une 3e mauvaise saison hélas...

En Pologne, dans les Pays Baltes et en Finlande, la situation est tout à fait normale.



Oui nous sommes situés aux frontières qui sont aussi celles de notre Europe commune ; nous n'avons pas peur d'être attaqués car si cela arrivait, il n'y aurait alors plus aucune raison de voyager, ni même d'envisager le futur. Nous n'avons pas peur car nous sommes dans l'UE et dans l'OTAN

Ne sacrifions pas le tourisme qui pourrait ne pas résister encore à une année blanche. Le tourisme est aussi un symbole de liberté

Soyez rassurés, vous pouvez voyager à travers nos pays sans crainte, nous maintenons nos capacités réceptives, tous les services fonctionnent, les compagnies aériennes desservent nos capitales, les ferries circulent sur la Baltique

Après avoir tant souffert lors de la pandémie, nous opérateurs dans la région, essayons de sauver la saison, car très peu d'entre nous pourrons survivre à une nouvelle année blanche

Par manque d’information objective, la panique du public face à cette crise provoque des annulations en cascade, notre moral est terriblement bas, nos ressources financières aussi. Rien n’est moralement plus pénible que de devoir se séparer de membres très compétents de nos équipes. Nous savons que ce conflit insensé prendra très vite fin mais la saison arrive, et elle se présente déjà très mal

pour ces destinations à l'heure actuelle, la situation est épouvantable

Toujours plus au nord, à la frontière russe,souffrent tout autant. «», témoigne Véronica Hidekel, représentante pour la France et la Belgique de l'agence Taïga Euro Baltika. L'agence propose un tourisme de niche, culturel, attirant une clientèle de seniors, via des associations, des CE, des incentives, mais essentiellement grâce aux agences de voyages... qui pour l'heure sont plus que frileuses !Et pourtant, début mars, Patrick Lion, le fondateur de Taïga Euro Baltika,au nom de tous les réceptifs opérant autour de la Baltique. «».Il poursuit : «[…]».Au-delà de la solidarité, c'est pratiquement un appel au secours que cette lettre. «», affirme Patrick Lion.».Si en termes de « volumes », les pays de l'Est - Roumanie, Pologne, Pays Baltes, Tchéquie, Russie ou encore Ukraine - représentent habituellement une toute petite partie des réservations du marché français, comme nous le rappelait Jean-Pierre Mas, le président des Entreprises du Voyage dans une interview récente, ».