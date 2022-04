Résas en agences : "Nous sommes en retard de 20% pour les vacances de printemps" 🔑

Personne ne sait ce qu'elle va devenir. Aujourd'hui, pour diverses raisons, notamment électorales, elle est anodine, mais ce contexte d'incertitude incite les voyageurs à repousser leur décision de voyage.Nous avons également cette année un autre effet négatif que sont les 4 week-end d'élections, qui ne sont jamais bons pour les voyages.En revanche, il y a un effet positif : les Français n'ont pas voyagé depuis deux ans, ils en ont envie et ceux qui voyagent et en ont les moyens (classes moyennes supérieures) ont économisé durant cette crise. Et nous le constatons aujourd'hui, lorsqu'ils réservent, ils payent plus cher et voyagent plus longtemps.Non, nous ne sommes pas du tout dans cette logique aujourd'hui. Le problème, c'est plutôt de trouver des collaborateurs... et non pas de les mettre au chômage !Mais personne ne peut prévoir ce que donnera une éventuelle 6e vague, ni la guerre en Ukraine.Oui, nous avons aujourd'hui un double souci d'attractivité, à la fois pour les collaborateurs, mais aussi pour les clients.En ce qui concerne les collaborateurs, nous travaillons sur un projet d'accord de branche pour favoriser l'intéressement et la participation. Nous voulons permettre aux entreprises de faire participer leurs salariés aux résultats de l’entreprise.En parallèle, le Gouvernement a mis en place une réflexion collective sur l'attractivité des métiers du tourisme, dans laquelle nous nous sommes inscrits. Elle concerne aussi bien les restaurants, les hôtels, les campings que les agences de voyages.Cette réflexion va démarrer sous peu et nous allons devoir revoir des paramètres. Par exemple, à quel(s) moment(s) les familles françaises prennent-elles la décision de voyager ? Au dîner le soir ou pendant le week-end. Et quand sommes-nous fermés ? A l’heure du dîner et pendant le week-end...Nous allons lancer une campagne publicitaire collective, affin de valoriser l'intermédiation des opérateurs de voyages.Elle sera orientée vers les réseaux sociaux dans un premier temps, à partir du 11 avril, puis dans la presse hebdomadaire et sur les radios dans un second temps, dès le 10 mai.