Présidentielles : la "chasse" mobilise plus les candidats que le "tourisme"...

Il milite aussi pour l'interdiction de l'avion dès qu'une solution en train est possible en moins de six heures et veut interdire les séjours à New York de moins de cinq jours. Par ailleurs, il ne s'oppose pas aux éoliennes, qui ne sont " ni moches ni belles ".



Ces éoliennes qui se sont d'ailleurs largement invitées au débat. Pour Benjamin Cauchy, représentant d'Eric Zemmour, elles sont une " folie écologique " doublée d'une " folie financière " et qui, de plus, abîment la beauté des paysages.



Françoise Dumont, représentante de Valérie Pécresse, sénatrice du Var et ancienne présidente de Var Tourisme, bien moins radicale, se dit favorable à un moratoire sur les futures constructions, " plus de nouveaux projets sans concertation ".



Quant à Roland Lescure (En Marche), il ne voit pas comment faire autrement : " Si l'on veut être neutre en carbone, c'est comme ça ".