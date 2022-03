TUI : enquête sur l'actionnariat russe du groupe !

Avant de revenir en détail sur l'actualité chaude, revenant un peu en arrière.



Le 8 mars 2022, TUI publie un communiqué de presse, où nous apprenons que non seulement Alexey Mordashov n'est plus actionnaire du Group, mais que 34% de ses parts sont détenus par un inconnu.



Ainsi, Unifirm Limited, la société regroupant les parts de l'oligarque dans TUI a vendu une participation de 4,13% dans TUI AG à Severgroup LLC. Cette dernière étant un véhicule d'investissement propriété de... Mordashov.



Ce n'est pas tout, car " KN-Holding LLC et Rayglow Limited ont vendu leurs parts détenues (29,87 %, ndlr) dans Unifirm Limited à Ondero Limited, " une entreprise basée dans les îles vierges britanniques.



Le géant allemand étant dans l'incapacité de justifier ou non la présence de l'oligarque dans cette société.



Nouveau communiqué et énième rebondissement, ce vendredi 18 mars 2022.



" TUI a été informé de la propriété d'Ondero Limited dans une nouvelle notification réglementaire obligatoire.



Ondero Limited est l'actionnaire majoritaire de Unfirm Limited, qui détient 29,9 % des actions de TUI AG. Selon la notification actuelle à TUI et à la BaFin, Mme Marina Mordashova est l'actionnaire majoritaire d'Ondero Limited, " explique le communiqué.