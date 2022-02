En effet, dans la soirée de ce lundi 28 février, la Commission a publié la longue liste des personnalités ciblées par les sanctions.

responsable de soutenir des actions et politiques qui compromettent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.



Il est également responsable d’apporter un soutien financier et matériel aux décideurs russes responsables de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine, et de retirer un avantage

En ce qui concerne la question toujours hypothétique des sanctions, il convient de faire la distinction entre lui personnellement en tant qu'actionnaire (ce qui s'appliquerait à toute sanction) et la société TUI (où il a un investissement),

d'éventuelles sanctions à l'encontre de M. Mordashov n'auront pas d'impact sur les affaires de TUI.