Voyage : la croisière et les Balkans restent à quai... 🔑

Malgré tout, l'année 2022 ne devrait pas permettre de retrouver les volumes d'avant crise pour ce secteur de l'industrie. C'est un peu un exercice de rodage avant des jours meilleurs.



" Nous avons beaucoup de stocks. Tous nos navires reprendront la mer et bien évidemment nous n'allons pas remplir tous les itinéraires. Les protocoles sont allégés, il sera possible de repartir en excursion sans bulle, c'est la nouveauté de cet été, " argumente le directeur général France de MSC.



En somme, pour la compagnie italienne, la saison estivale pourrait ressembler à celle de 2019. D'autant que les taux de remplissage gonfleront sans doute d'ici là, puisque les voyageurs réservent de plus en plus en dernière minute.



Si la croisière est un peu à la traine, l'été 2022 aura des faux airs de... 2021.



" Nous allons faire un peu comme l'année dernière avec l'Espagne, la Grèce et l'Italie dans le top des ventes, sans oublier la France. Par contre, avec le conflit, c'est plus compliqué pour la Croatie, " annonce Isabelle Jaecques, la directrice commerciale chez Eden Tour.



Les clients, au moment de leur réservation n'hésitent pas à dire " pas trop à l'Est ".



Si la Croatie est relativement éloignée du conflit opposant la Russie à l'Ukraine, c'est en fait tout le secteur des Balkans et de l'Europe de l'Est qui connaît un attentisme certain au moment de la signature.



" Que ce soit sur la Pologne, la Hongrie et les destinations proches de l'Ukraine nous risquons d'avoir des problèmes, nous nous y attendions. Par contre, les destinations long-courriers fonctionnent très bien, les clients ont besoin de visibilité, " commente Richard Vainopoulos.



Cette difficulté sur cette région de l'Europe est constatée aussi chez Prêt à Partir, ainsi qu'au sein des Entreprises du Voyage.



" Autant nous n'avons pas eu d'échos sur la Croatie, la Grèce ou la Turquie, autant nous notons un ralentissement sur tous les pays de l'ancienne Europe centrale et de l'Est comme la République tchèque, les Pays baltes ou encore la Hongrie, " confie Jean-Pierre Mas.