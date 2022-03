Guerre en Ukraine : quel impact sur les recherches des voyageurs ?

"vacances

Sur Google, les Français cherchent des lieux pour partir et comme toujours la France est plébiscitée.Concernant les requêtes associées à", les locutions suivantes ont le vent en poupe : "", "".Dans les sujets associés figurent : "" en 4e place et "" en 5e place.Alors qu'Air France retrouvait des motifs d'espoir, les internautes ont moins recherché la compagnie sur le web que lors des précédentes semaines.Et quand ils ont tapé le nom du transporteur français, cela faisait référence à "" (+ 300% sur les 7 derniers jours), "", "", ""...Toujours sur l'aérien, la volatile requête "" est en chute libre depuis le 27 février, un résultat à prendre avec des pincettes.En faisant un tour, sur un autre outil de Google compilant les données autour du voyage, les résultats sont intéressants.Depuis le 18 février et jusqu'à la fin du mois les destinations connaissant le plus d'attrait de la part des Français sont l'Ukraine (+75%) et la Russie (+75), suit le Cambodge, Cap Vert et Israël.Kiev se positionne comme la ville plus consultée, fin février, devant Tel-Aviv, Denpasar, Paris, Lisbonne et Nice.Allons nous revivre en 2022, les étés 2020 et 2021 ? Rien n'est moins sûr...