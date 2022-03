"Le navire est résolument moderne et davantage adapté à une clientèle plus jeune. Je verrais très bien des 30 - 45 ans branchés. Le bateau est vraiment très très différent des autres navires Costa."



"Le Colosseo, la place centrale répartie sur 3 ponts où se déroulent les spectacles est un espace totalement innovant qui se veut davantage dans l'air du temps. Le Bars à Spritz est vraiment joli, et la piscine intérieure est aussi très belle et très différente de ce qui se fait sur d'autres navires",

"Le concept plus moderne, avec des espaces intimistes, et plus compartimentés est vraiment sympa. La décoration est assez jolie, les zones de circulation sont simples.



Il y a beaucoup de possibilités de spectacles, d'activités, l'offre de divertissements est plus large avec le Colosseo et le théâtre, ainsi que le théâtre extérieur. Il y a de nombreuses opportunités pour les passagers notamment au niveau de l'offre gastronomique.



Et puis l'offre évolue avec un All inclusive élargi (croisières, boissons et 3 excursions), des escales plus longues ou encore la possibilité de bénéficier d'une offre de baby-sitting pour les enfants à partir de 1 an en plus des clubs enfants".

"Costa propose une décoration plus colorée et lumineuse, les mobiliers à l'image des chaises sont plus modernes. C'est un très beau navire. Les cabines sont également très belles avec des couleurs claires. Mêmes celles intérieures restent lumineuses.



Au niveau de la gastronomie, l'offre est de très bon niveau et la possibilité de faire des excursions labellisées National Geographic avec un guide conférencier et des groupes plus petits, permet de se différencier. Enfin, les efforts en matière d'environnement sont également un plus pour les voyageurs"