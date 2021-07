Reprise des croisières : J’ai testé pour vous le "Costa Smeralda" en Méditerranée

Jusqu’à présent connues pour l’exubérance de leur décor rococo, les unités de la compagnie ne faisaient pas forcément l’unanimité.Or, le Costa Smeralda opère une rupture totale et inaugure une nouvelle ère, comme le confirme le patron France de la Compagnie. Ici le classicisme, allié au design et au bon goût, est de rigueur.Le mobilier se fond dans le décor, si l’on ose dire, les teintes sont discrètes, les tissus classieux, les coloris plutôt pastel, et le leitmotiv est sobriété et élégance.Et c’est de bon aloi, car à bord de ce navire on a regroupé sur 400m2 dans un Musée baptisé, (qui semble sortir tout droit du film “2001 Odyssée de l’Espace”), tout ce que le design et l’élégance transalpine compte de talents : de la mythique Vespa à la populaire machine à écrire Olivetti en passant par l'indémodable et l’intemporelle lampe Pipistrello.Un véritable chef d'œuvre que l'on doit àpour le design, et à l'architecte et historien du desingi, pour le choix des œuvres.Le Costa Smeralda compte au total 2 612 chambres, dont 28 suites, 106 chambres avec jardin d’hiver et terrasse, 1 522 cabines avec balcons, 168 cabines extérieures et 788 chambres intérieures. Le design en a été réalisé par le studio d'architecture milanaisL’emplacement de la cabine est important pour l’expérience de la croisière. Si vous êtes, comme moi, à la proue du bateau, vous bénéficierez d’une vue imprenable sur la grande bleue et des embruns depuis votre (grand) balcon.En revanche,, car comme la plupart des activités et des restaurants se trouve plutôt vers le milieu et la poupe du navire, vous devriez pouvoir conserver votre ligne sans problèmes à la fin de la croisière :O))Et ce n’est pas le moindre des avantages, car sur le Smeralda, on a pas plaint le nombre de restaurants, buffets (dans le strict respect du protocole) , bars et autres lieux forts sympathiques…On compte pas moins de(5 avec option payante), comme le spectaculaire Teppanyaki (à faire absolument) ou encore le Sushino, avec une formule “all You can eat” à... 15 euros !Là encore, force est de constater queVous ne risquez pas de mourir de soif non plus, avecNi de soif ni d’ennui d’ailleurs, car les activités (danse, gymnastique, salon de beauté, salle de sport, piscines…) et les divertissements sont, au rendez-vous tout au long de la journée. Le Colosseo, sorte d’immense agora au pont 6, ouverte sur plusieurs étages, présente des spectacles, avec unet qui plonge les spectateurs dans l’action.Les artistes interagissent avec et on a parfois du mal à savoir s’ils sont in ou out. Ici, ils crèvent littéralement l’écran, au sens propre comme au figuré.