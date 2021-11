Emploi : Costa Croisières veut s'ancrer dans les territoires

Jean-Luc Chauvin, Président de la CCI métropolitaine Aix-Marseille-Provence et Raffaele D’Ambrosio, Directeur Général France et Vice-Président de Costa Croisières, ont signé une convention de partenariat le vendredi 26 novembre en faveur de l’emploi.



Au delà des efforts en matière de développement d'environnement, "nous voulons favoriser un développement inclusif à la fois pour nos collaborateurs mais aussi pour les riverains. Notre objectif est de créer de la valeur là où nous sommes présents et de pouvoir collaborer avec les professionnels du tourisme bien sûr mais aussi avec les Marseillais. Nous voulons jouer un rôle dans l'intégration sociale avec les territoires, et c'est dans ce cadre que nous signons cette convention" a expliqué Raffaele d’Ambrosio.



Ainsi en partenariat avec la CCIAMP, Costa Croisières a organisé ce vendredi 26 novembre 2021 une journée de recrutement en collaboration de l'équipe Mobilité internationale de Pôle emploi et des partenaires du territoire au Palais de la Bourse.



Près de 500 candidatures ont été reçues et plus de 360 sélectionnées. Près de 60 candidats se sont présentés aux entretiens en présentiel et près de 100 entretiens seront organisés à distance, afin de pourvoir les 40 postes proposés par l’entreprise. Ces derniers seront intégrés au sein de sa flotte à compter de janvier 2022 à la suite d’une formation spécifique. Pour rappel, il s’agit de postes dans l’hospitalité, le divertissement, l’animation et le service client.