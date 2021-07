Après 10 ans chez Accenture, Raffaele d’Ambrosio embarque chez Costa Croisières en 2008 en tant que cadre dirigeant sur différents postes clés au siège de la compagnie à Gènes.



En 2012, il rejoint le cabinet du CEO pour en prendre la direction, un poste stratégique au sein du comité exécutif. Porté par la voie du changement et par sa passion des relations commerciales, il s’ouvre à des missions de management à l’international et prend la direction des succursales de Costa en France, puis en Espagne.



Sa vision, son attachement aux équipes et sa capacité d’inspirer et de mener les troupes le rappellent à Paris en septembre 2018 où il revient s’installer durablement en tant que DG et Vice-Président.



Raffaele se passionne pour le marché du tourisme en France, à son évolution et aux relations avec les partenaires commerciaux. Avec son équipe, il consacre toute son énergie pour concilier croissance commerciale, innovation et développement durable sur le marché français, que ce soit en métropole ou dans les Dom Tom, en plaçant le BtoB au cœur de sa feuille de route.



Raffaele d’Ambrosio est marié et père d’un garçon de 21 ans ans qui officie en tant que Chef de cuisines et d’une jeune fille de 13 ans.