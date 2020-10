Costa Croisières : "Nous avons besoin de regarder le futur tous ensemble"

Pour ce faire, le protocole sanitaire est a été d'autant plus renforcé. Tous les passagers doivent se soumettre à un test de dépistage antigène de la Covid-19 avant l'embarquement.



A cela s'ajoutent une prise de température, un questionnaire médical à remplir. Pour les passagers dont la nationalité figure sur la liste des pays à haut risque (basée sur les directives données par le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, ndlr), ils doivent effectuer un test RT-PCR par écouvillon dans les 72 heures avant le départ du navire.



De plus " des process en ligne ont été mis en place pour étaler les arrivées des passagers dans les terminaux de croisière, gérer le flux et favoriser la distanciation sociale ", ajoute Raffaele D'Ambrosio.



A bord, les buffets ont été remplacés par un service à table, les menus sont consultables à l'aide d'un QR Code sur smartphone et la capacité a été limitée dans les espaces communs.



De même, les passagers ne peuvent plus sortir en escale par leurs propres moyens, ils doivent opter pour les excursions proposées par Costa. Et ceci, afin de garantir leur suivi et leur sécurité. " Tous nos guides sont testés, les autocars désinfectés ", précise Raffaele D'Ambrosio. La compagnie propose à ses passagers un pack de 5 demi-journées d'excursion pour 99€.



Les navires ont également été réaménagés, avec des cabines isolées pour les situations d'urgence, des hôpitaux de bord renforcés, des laboratoires capables de réaliser des tests PCR, antigènes et des prises de sang.



Costa a également identifié, sur ses différents itinéraires, des structures privées pour débarquer des passagers ou des membres d'équipage en cas d'urgence.