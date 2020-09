Costa Croisières dévoile son programme jusqu'en novembre 2021

En outre, l’été 2021 verra le retour de la croisière en Europe du Nord, avec quatre navires : le Costa Fortuna et le Costa Diadema navigueront pour des croisières d'une semaine, respectivement vers les capitales de la Baltique et les fjords norvégiens.



Le Costa Favolosa proposera des vacances de 14 jours en Islande, 9 jours dans les fjords norvégiens et une quinzaine de jours en Irlande, en Écosse et en Angleterre. Parallèlement, Costa Fascinosa proposera une croisière de 12 jours jusqu'au Cap Nord et un itinéraire de 9 jours en mer Baltique.



Au printemps et à l'automne 2021, ces 4 navires seront positionnés en Méditerranée.



Le Costa Diadema se rendra en Israël et en Turquie dans le cadre de deux croisières distinctes de deux semaines chacune, en alternance.



Le Costa Fortuna proposera des mini-croisières en Méditerranée occidentale tandis que le Costa Favolosa sera déployé sur des mini-croisières au printemps et des croisières de 10 jours au Maroc à l'automne.



Enfin, le Costa Fascinosa partira pour 10 jours de vacances à destination de Lisbonne.



Le détail des nouveaux itinéraires et les modalités de réservation seront bientôt disponibles sur le site web de Costa et auprès des agences de voyages.



Quant aux autres croisières précédemment prévues entre mars et novembre 2021 et non incluses dans le nouveau programme, elles seront annulées. Costa prend les dispositions nécessaires pour informer les agents de voyage et les clients concernés, qui se verront garantir la possibilité de faire une nouvelle réservation conformément aux exigences applicables de la loi sur la protection des consommateurs.