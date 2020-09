Costa Croisières : quels itinéraires seront assurés pour l'hiver 2020-2021 ?

Le Costa Smeralda, quant à lui, devrait partir le 10 octobre de Savone pour des itinéraires en Méditerranée occidentale.



À partir de novembre, le Costa Diadema proposera deux séjours : un itinéraire de 12 jours aux îles Canaries et un itinéraire de 14 jours à la découverte de l'Égypte et de la Grèce.



La croisière Tour du Monde est également confirmée à bord du Costa Deliziosa, qui lèvera l’ancre le 3 janvier 2021 pour sa 13e édition.



" Hormis les itinéraires mentionnés dans ce communiqué, toutes les autres croisières prévues d'octobre 2020 à mars 2021 sont annulées , ajoute la compagnie dans un communiqué.



Costa informe les clients et les agents de voyage concernés. Ils se verront garantir une reprotection conformément à la législation applicable. Les croisières du Costa Favolosa dans les Caraïbes sont également exclues des annulations ; la compagnie donnera des informations sur ces croisières dès que possible."





* En septembre, les trois premiers départs de Costa Deliziosa (6, 13, 20 septembre) et le premier départ de Costa Diadema (19 septembre) sont réservés aux clients résidant en Italie. À partir du 27 septembre 2020, les croisières seront également disponibles à la vente pour les résidents des pays européens figurant à l'annexe 20 du décret du Premier ministre italien du 7 septembre, liste A et liste B, à savoir Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Irlande, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Slovaquie, Slovénie, Suède, Hongrie, Islande, Liechtenstein, Norvège, Suisse et Royaume-Uni. Si de nouveaux décrets gouvernementaux ou de nouvelles dispositions sur le sujet sont publiés, Costa adaptera immédiatement sa réglementation et en informera ses clients.