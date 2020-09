Costa Croisières lance une offre spéciale sur les cabines avec balcon

Costa Croisières lance également une campagne basée sur une nouvelle offre promotionnelle s’articulant autour de la vue sur la mer.



Le concept de cette opération avec un film d’ores et déjà diffusé en Italie et en Espagne et que les autres principaux marchés européens de la compagnie s’apprêtent à suivre, "est la manière dont les gens de tous âges sont inévitablement attirés par la mer, au point que nous cherchions tous ce point d'observation idéal pour l'admirer" indique un communiqué de presse.



Cette communication est résumée dans le message : " Rechercher la mer est dans votre nature. Vous la faire vivre est dans la nature de Costa. "



Pour faire vivre cette expérience, la compagnie met ainsi à l'honneur une offre promotionnelle jusqu'à fin novembre : les clients peuvent réserver une cabine balcon à prix spécial avec annulation gratuite pour des départs en 2020 et 2021.