Raffaele D'Ambrosio (Costa Croisières) : "Nous voulons de la visibilité pour une reprise en France dans les meilleures conditions"

TourMaG.com - Après une année très particulière liée à la crise du covid-19, quels sont, selon vous les grands enjeux pour 2021 pour notre pays ?



Raffaele D'Ambrosio : La reprise économique sera l'un des sujets majeurs pour la France qui est le deuxième marché de Costa Croisières. Cette reprise économique va s'inscrire dans le contexte de la crise sanitaire actuelle et dans la perspective du vaccin.



Une autre question importante concerne les attentes des citoyens dans ce contexte. Il est compliqué de se projeter dans le futur. Nous essayons donc de l'imaginer et de le construire par rapport aussi à la conjoncture internationale.



Quel sera l'équilibre politique alors que les flux sont réduits avec les Etats-Unis ? Quand verrons-nous à nouveau une ouverture et quid également de la situation du Royaume-Uni avec le Brexit ?



TourMaG.com - Dans le contexte que vous décrivez, comment vont évoluer le tourisme et la croisière ?



Raffaele D'Ambrosio : La croisière et le tourisme sont interconnectés. Notre secteur représente 10% des voyages organisés en France. Il sera important de rétablir la confiance des clients et cela passera par la réassurance.



Les protocoles sanitaires mis en place par l'industrie de la croisière sont extrêmement stricts. Ils ont été mis en place pour répondre à la crise sanitaire et à la sécurité des clients. Depuis le septembre, nous avons entamé une reprise responsable et sécurisée des croisières, interrompue par les décisions gouvernementales italiennes.



Les croisières Costa seront de retour le 6 janvier 2021 en Italie. Nous avons un retour d'expérience très intéressant depuis septembre. Le protocole sanitaire nous permet d'assurer la gestion à terre avec les excursions et la gestion à bord évidemment.