Marseille : le Costa Smeralda a largué les amarres ce dimanche 4 juillet 2021

Cette initiative, qui a débuté en 2018, a déjà permis de livrer plus de 10 000 repas, soit près de 5 tonnes de nourriture. Les repas sont remis à la Résidence William Booth de la fondation de l’Armée du Salut à Marseille.



"Le 4 juillet est une véritable fête pour Costa Croisières car cette date symbolise la reprise de notre activité en toute sécurité, grâce à un protocole sanitaire renforcé, se réjouit Raffaele D’Ambrosio.



Nous sommes engagés en faveur d’une reprise durable et responsable à Marseille et renouvelons nos engagements environnementaux, économiques et sociaux. La ville et le port de Marseille sont des partenaires historiques de Costa depuis plus de 25 ans. Nous sommes très enthousiastes pour faire découvrir la ville à nos passagers et d’accroître notre contribution à la vie locale, au bénéfice de tous les Marseillais..."



De nombreux autres navires de Costa Croisières navigueront également cet été en Europe, dont le Costa Deliziosa et le Costa Luminosa en Grèce, et le Costa Firenze, nouveau navire inspiré par la renaissance florentine qui effectuera ses premières croisières au départ de Savone pour un itinéraire en Italie également à partir du 4 juillet pour un itinéraire italien.



Par ailleurs, de nouvelles offres de croisières ont été récemment annoncées pour la fin de l’année 2021 et en 2022 avec de nouveaux programmes en Méditerranée, aux Caraïbes et en Amérique du Sud alors qu’à partir du printemps 2022, les trois navires les plus innovants du groupe, le Costa Firenze, le Costa Toscana et le Costa Smeralda, navigueront en Méditerranée.