sont un tournant dans l’Histoire de l’Europe et de notre pays.



Ils auront des conséquences profondes sur la géopolitique de notre continent (...) En choisissant la guerre, Vladimir Poutine a décidé de porter l’atteinte la plus grave à la paix en Europe depuis des décennies"

"Nous nous posons des questions sur la Roumanie, ou même les Balkans... les clients voudront-ils partir ?"

Quelques clients craignent une fermeture de l'espace aérien et préfèrent patienter avant de s'engager sur des destinations sur cette partie de l'Europe"

Nous comprenons bien que la population soit craintive de se rendre dans les pays voisins. C'est dommage. Nous assistions à une reprise",

"Les pays de l'Est de l'Europe sont vraiment des destinations pour le printemps et l'été, et pour les spécialistes de ces destinations ainsi que les voyagistes qui les programment c'est un nouveau coup dur. Tout le monde pensait que nous étions sortis de la crise Covid et c'est une nouvelle crise qui s'impose".

Depuis le lancement des opérations militaires russes en Ukraine, le Quai d'OrsayLe Ministère de l'Europe et des Affaires Etrangères conseille également d'éviter tout déplacement en Russie. Le SETO a d'ailleurs recommandé à ses membres de. Dans un message adressé aux Français, Emmanuel Macron, le Président de la République française a déclaré que ces événements "Dans ce contexte, certains voyagistes s'inquiètent des conséquences indirectes que pourraient avoir le conflit sur les autres destinations européennes en Europe du Nord et de l'Est notamment.s'interroge Jonathan Lament, directeur adjoint de Syltours.Alexandre Vercoutre, PDG de Marco Vasco, constate quant à lui un attentisme des clients sur les voyages sur l'Europe du Nord., nous précise-t-il.ajoute Jean-Pierre Mas, Président des Entreprises du Voyage.