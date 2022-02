Russie - Ukraine : "Une déflagration qui risque de toucher l’ensemble des acteurs"

Indépendamment de la durée, tous les acteurs de notre profession seront impactés et pas seulement ceux qui opèrent localement dans la région où se déroule le conflit, car il s’agit d'un conflit dont les parties prenantes sont des puissances mondiales et qui a donc une portée mondiale.



Il est à craindre que l’entrée en guerre de la Russie contre l’Ukraine n’ait sur notre industrie des conséquences aussi néfastes que lors de la guerre en Irak, en tout cas sur le court terme.



Concrètement, on peut redouter que sous l’effet conjugué de la chute des bourses et de la montée des coûts du gaz notamment et du pétrole, le moral des ménages soit lourdement impacté et que ces derniers remettent en cause leur envie de voyager.



Est-ce que la déflagration sera de courte durée seulement ou plus longue ?



Mon analyse et mon ressenti de ce que je vois et entends depuis plusieurs mois en tant que curieux de géostratégie m’amènent à penser que la Russie a préparé son action pour qu’elle soit brève et efficace.



Les moyens mis en œuvre et le caractère foudroyant de l’attaque de ce jeudi 24 février démontrent une intention et une stratégie claire, nous ne sommes plus dans les précédentes phases d’incursion et d’intimidation mais de mise au pas de l’Ukraine !



Il est aussi à noter un détail, la prise du contrôle de la centrale de Tchernobyl dès ce 1er jour d’attaque.



Quid de cette stratégie ? Serait-ce pour ne pas laisser le moindre Groupuscule mal intentionné, bombarder la centrale avec les déchets nucléaires qu’elle contient ?



Les pays occidentaux ayant de leur côté clairement affirmé qu’ils sanctionneraient économiquement l’agresseur, ce qui conforte l’hypothèse d’un conflit militaire court même si une tension internationale va s’inscrire dans la durée.



Ce n’est là que mon analyse personnelle et j’y tiens dur comme fer car c’est la seule façon pour notre industrie de ne pas être impactée lourdement, alors qu’avec la pandémie, elle vient de vivre la pire période de son histoire.



Les vacances de février sont sauvées, il reste à présent les vacances de pâques à assurer pour tous les opérateurs car les ventes se font encore pour beaucoup en dernière minute, et il faudra pour cela avoir les nerfs solides et faire preuve d’un optimisme et d’une combativité à toute épreuve



Après tout, nous avons affronté une pandémie, nous pouvons bien affronter une guerre …



Raouf Ben Slimane

Président / CEO

Ôvoyages _ Ôclub _Thalasso n°1