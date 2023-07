eVTOL, la révolution du transport de proximité

Mais alors il y a une autre utilisation tout aussi intéressante, qui consiste à désenclaver les petites et moyennes villes dont beaucoup ne sont desservies ni par un train rapide, ni même par une autoroute.



Rien qu’en France, 25 préfectures de départements et 50 sous-préfectures ne sont reliées ni au TGV ni à une autoroute. Jusqu’alors parler d’utiliser les hélicoptères pour fournir des liaisons performantes avec les aéroports les plus proches était totalement incongru.



On vous opposait pêlemêle le coût de l’opération, le bruit infernal des appareils et surtout le fait qu’une telle facilité serait réservée aux plus fortunés, et, en France, c’est très mal vu.



Avec les nouveaux appareils le bruit sera certes bien inférieur mais les autres contraintes seront bien réelles, sauf que ce nouveau mode sera dans l’air du temps. Alors les maires des communes qui peinent à attirer des entrepreneurs, n’hésiteront peut-être plus à utiliser une partie de leur budget pour ce nouveau transport.



Il est curieux de constater qu’avec le formidable développement d’Internet, on peut amener des emplois de haut niveau dans les lieux les plus reculés, mais que leur liaison physique avec le reste du monde reste aussi compliquée.



Il y a, en France seule, place pour une soixantaine de dessertes régulières de ce type, largement utiles pour faire vivre des petites agglomérations et les relier ainsi avec le monde entier. Ce qui est vrai en France l’est dans un très grand nombre de pays. Sous peu nous allons disposer de ces nouveaux appareils, espérons que l’on en fera bon usage.