L'aérodrome de Pontoise, zone test pour les futurs taxis volants premières expérimentations dédiées aux nouvelles mobilités aériennes urbaines

La Région Île-de-France, Choose Paris Region, le Groupe ADP et le Groupe RATP lancent les premières expérimentations dédiées aux nouvelles mobilités aériennes urbaines sur l'aérodrome de Pontoise.

Rédigé par Jean DA LUZ le Jeudi 25 Novembre 2021

La Région Île-de-France via l'agence Choose Paris Region, le Groupe ADP et le Groupe RATP ont inauguré, en présence du ministre des Transports Jean-Baptiste Djebbari, la zone de tests dédiée aux nouvelles mobilités aériennes urbaines sur l'aérodrome de Pontoise - Cormeilles-en-Vexin.



Cette inauguration donne le coup d'envoi des premières expérimentations en conditions réelles sur les véhicules électrique à décollage et atterrissage vertical ou eVTOL (Electric Vertical Takeoff and Landing aircraft) et tous les éléments permettant, à terme, leur exploitation.



"Les principaux défis pour faire émerger cette nouvelle technologie sont ceux de l'acceptabilité, de la sécurité, et de la qualification des usages. Grâce aux tests de nombreux industriels qui vont se dérouler dans les mois à venir à Pontoise, les partenaires, aux côtés de la Direction Générale de l'Aviation Civile (DGAC), étudieront différents scénarios de services pré-commerciaux pour les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 autour de deux lignes : la première entre l’héliport de Paris-Issy-les-Moulineaux et l'aérodrome de Saint-Cyr ; la deuxième entre les aéroports de Paris-Charles de Gaulle et Le Bourget et Paris, sur un site qui reste à déterminer." indique un communiqué.

Ces tests permettront notamment de voir comment intégrer des drones et des eVTOLs dans le trafic aérien conventionnel, avec toutes les conditions de sécurité nécessaires. Ces tests se feront notamment avec le consortium CORUS-XUAM, projet financé par la SESAR JU, sous l'égide d'Eurocontrol.



Les différents aspects du parcours passager seront aussi étudiés avec le déploiement d'une infrastructure d'accueil modulaire de type " Vertiport " conçue par l'opérateur britannique Skyports en collaboration avec le Groupe ADP. Cette infrastructure permettra d'expérimenter les opérations d'embarquement et de débarquement, de recharge et de maintenance des véhicules, à partir de juin 2022.

